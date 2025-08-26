26 ago. 2025
Fútbol Internacional

Fabián Balbuena fue operado con éxito

El zaguero de la Selección Paraguaya Fabián Balbuena fue operado este martes en Porto Alegre.

Agosto 26, 2025 01:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Fabián Balbuena, defensor de la Albirroja.

Foto: Prensa APF

Fabián Balbuena, defensor del Gremio y la Selección Paraguaya, fue sometido este martes a una operación tras la lesión que sufrió el pasado sábado durante el partido por la liga local frente al Ceará.

Balbuena se había retirado por un esguince, pero tras los estudios se encontró una fractura de peroné a la altura del tobillo derecho. El paraguayo fue intervenido por José Sanhudo en el hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre con un resultado positivo, según informa la página oficial del Gremio.

Ahora el central iniciará su tratamiento de recuperación que durará aproximadamente 4 meses. Balbuena queda descartado para el último combo de Eliminatorias Sudamericanas y lo que resta de la temporada 2025.  

Redacción D10
