Gustavo Gómez marca en triunfo de Palmeiras

El equipo dirigido por Abel Ferreira presionó y prácticamente opacó durante los 90 minutos a un Sport Recife muy débil, que está actualmente en la base de la tabla con solo 10 puntos.

El primer gol llegó a pies de José Manuel ‘Flaco’ López, quien se abrió lugar entre la defensa y pateó desde dentro del área un remate directo y certero al centro de la portería.

La primera parte del encuentro terminó 1-0 y, a los diez minutos de iniciada la segunda etapa del partido en el Allianz Parque, fue nuevamente el argentino el que depositó la pelota en la portería rival aprovechando una asistencia de Vitor Roque.

Quien sentenció la victoria por 3-0 para los verdes fue el paraguayo Gustavo Gómez, que cabeceó frente al arco una pelota imposible de frenar.

Con esto, Palmeiras acumuló cuatro victorias y un empate en los últimos cinco encuentros disputados por el Brasileirão, y es segundo, con 42 puntos.

Sin embargo, el equipo aún está dos encuentros atrasado. Su inmediato rival, Cruzeiro, que se encuentra tercero con 41 puntos, está al día y ha disputado los 21 partidos hasta el momento.

La vigesimoprimera fecha del Brasileirão la cierra Flamengo, quien recibe en el Maracaná a Vitória, que está en zona de descenso.