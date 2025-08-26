26 ago. 2025
Examinarán a fondo a Julio Enciso para dar luz verde a su traspaso

Julio Enciso tendrá una prueba médica fundamental para oficializar su traspaso del Brighton al Strasbourg/Chelsea.

Julio Enciso estaría bajo inspección médica profunda antes de oficializarse su traspaso.

El periodista internacional Fabrizio Romano lanzó una información de último momento respecto al traspaso de Julio Enciso del Brighton al Strasbourg/Chelsea.

Informa Fabrizio Romano que Julio Enciso está siendo examinado a fondo para evitar cualquier inconveniente debido a la preocupación que existe por al grave lesión sufrida por la Joya meses atrás.

“Julio Enciso se encuentra bajo prueba extra tras sufrir una grave lesión meses atrás. Es un paso clave antes del traslado de Brighton a Estrasburgo/Chelsea”, escribió Romano en sus redes sociales.

De no superar dichas pruebas médicas, se podría caer el traspaso de Julio Enciso al Estrasburgo/Chelsea.

Más contenido de esta sección
Rio Ngumoha
Fútbol Internacional
Ngumoha y sus 16 años rescatan al Liverpool
Cuando el 2-2 parecía ya inamovible, surgió Rio Ngumoha, un chico de apenas 16 años, en su segundo duelo con el primer equipo ‘red’, para rescatar al vigente campeón de un patinazo en el minuto 100 (2-3).
Agosto 25, 2025 07:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso Miguel Almirón
Fútbol Internacional
¿Dónde estamos?
El fútbol es en esencia movimiento acelerado de los atletas, decisiones correctas y sucesivos pases que progresan rumbo al arco contrario.
Agosto 25, 2025 06:09 p. m.
 · 
Miguel María Michelagnoli
87591f9ec99d82951d5ae67038df26b71b963fea.jpg
Fútbol Internacional
Lautaro comanda el festín del Inter
El argentino Lautaro Martínez comandó este lunes el festín del Inter de Milán ante el Torino (5-0), autor de un tanto y de una asistencia.
Agosto 25, 2025 05:54 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-INDEPENDIENTE-UCHILE-FANS
Fútbol Internacional
Independiente identifica y expulsa a hinchas que atacaron a aficionados de U de Chile
El club argentino Independiente anunció en las últimas horas que ya identificó a 25 aficionados que participaron de los graves incidentes del pasado miércoles durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana y adelantó que, en paralelo con los esfuerzos de la Justicia por detenerlos, serán expulsados de la institución.
Agosto 25, 2025 11:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Fulham Manchester United
Fútbol Internacional
Sin León, el United no termina de arrancar
El Manchester United, sin Diego León, volvió a tropezar este domingo, esta vez en su visita al Craven Cottage, con un empate ante el Fulham (1-1) tras adelantarse en el marcador con un gol de Yoro en el minuto 58 y ver cómo Smith Rowe igualaba para los locales.
Agosto 24, 2025 05:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Rosario Central_62659225.jpg
Fútbol Internacional
Sández festeja en Rosario
Rosario Central, con presencia del compatriota Agustín Sández como titular, venció 1-0 a Newell´s en el duelo correspondiente a la fecha 6 del campeonato, en el estadio Gigante de Arroyito.
Agosto 24, 2025 10:45 a. m.
 · 
Redacción D10
