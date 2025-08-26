Examinarán a fondo a Julio Enciso para dar luz verde a su traspaso

El periodista internacional Fabrizio Romano lanzó una información de último momento respecto al traspaso de Julio Enciso del Brighton al Strasbourg/Chelsea.

Informa Fabrizio Romano que Julio Enciso está siendo examinado a fondo para evitar cualquier inconveniente debido a la preocupación que existe por al grave lesión sufrida por la Joya meses atrás.

“Julio Enciso se encuentra bajo prueba extra tras sufrir una grave lesión meses atrás. Es un paso clave antes del traslado de Brighton a Estrasburgo/Chelsea”, escribió Romano en sus redes sociales.

De no superar dichas pruebas médicas, se podría caer el traspaso de Julio Enciso al Estrasburgo/Chelsea.