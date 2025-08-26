26 ago. 2025
Se retrasa presentación de Enciso

La última vez que se supo del paraguayo Julio Enciso fue el viernes, cuando se dio a conocer una fotografía suya llegando a una clínica de Londres para hacerse pruebas médicas, las que se asumió que fueron superadas por el jugador, pero hasta ahora no se ha expedido nadie al respecto.

Agosto 26, 2025 07:39 a. m. • 
Por Redacción D10
¿Qué sucede? Su pase fue adquirido por el grupo BlueCo, dueño de Chelsea y Racing.

Quien debería hacerlo es BlueCo, el grupo empresarial que es el dueño de su pase de ahora en más, y que tiene pensado hacerlo jugar en una de sus franquicias, el Racing de Estrasburgo francés. Como es dueño también del Chelsea, se especula que el paraguayo podría recalar de nuevo en la Premier League de tener una buena temporada en la Ligue 1.

“Se ve muy miserable, se ve muy manipulador, pero hay que recalcar que cumple perfectamente con las normas”, aseguró el experto en finanzas futbolísticas, Kieran Maguire, respecto de la transacción.

Redacción D10
