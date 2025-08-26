Se retrasa presentación de Enciso

Quien debería hacerlo es BlueCo, el grupo empresarial que es el dueño de su pase de ahora en más, y que tiene pensado hacerlo jugar en una de sus franquicias, el Racing de Estrasburgo francés. Como es dueño también del Chelsea, se especula que el paraguayo podría recalar de nuevo en la Premier League de tener una buena temporada en la Ligue 1.

“Se ve muy miserable, se ve muy manipulador, pero hay que recalcar que cumple perfectamente con las normas”, aseguró el experto en finanzas futbolísticas, Kieran Maguire, respecto de la transacción.