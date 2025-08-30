Diego Domínguez abandona la Etapa 2 del Rally del Paraguay

Una verdadera lástima lo sucedido esta mañana en Carmen del Paraná donde el piloto paraguayo Diego Domínguez se vio obligado a abandonar la Etapa 2 del Rally del Paraguay.

“Una tremenda piedra en el inicio de la SS9 Carmen del Paraná nos dañó cubrecarter, carter y todas nuestras chances de seguir”, escribió Diego Domínguez en sus redes sociales anunciando que no podrá seguir este sábado en competencia.

Recordemos que Diego Domínguez venía tercero en la WRC2 del Mundial de Rally del Paraguay y con este percance estaría bajando posiciones. ¡Una pena! ¡Fuerza, Diego!