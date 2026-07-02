02 jul. 2026
Copa del Mundo

Desagradable momento para Desabre

VIDEO. El DT del Congo había quedado eliminado del Mundial y en la conferencia, sin ningún tipo de tacto, le anunciaron el fallecimiento de su padre.

Julio 02, 2026 07:43 a. m. • 
Por Redacción D10
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Sebastien Desabre, entrenador del RD Congo.

Foto: AFP

El DT del Congo, Sébastien Desabre, habló en conferencia de prensa luego de lo que fue la eliminación de su equipo en manos de Inglaterra por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

El cuadro africano había conseguido ponerse arriba en el marcador por el tanto de Cipenga, pero luego Harry Kane, con un doblete, consiguió dar vuelta la historia y dar la clasificación al conjunto europeo.

Tras el lance, el DT se encontraba analizando lo que dejó el encuentro, cuando sobre el final de la conferencia un oficial se dirige a él y le anuncia ante los medios que su padre acababa de fallecer.

Los gestos de Desabre resumieron toda la escena. Pasó de una incredulidad, a la resignación, para cerrar con una mirada final de reproche tal vez por la forma y el momento en que le dieron la noticia.

Copa del mundo RD Congo Fútbol Internacional
Redacción D10
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