Definición en el Nacional de salonismo

Los juegos son: Villa Hayes vs. Caacupé (20.30) y Caaguazú vs. Paranaense (22:30).

En la fecha 2 de las finales, Caaguazú venció 1-0 a Villa Hayes y Paranaense derrotó 1-0 a Caacupé.

Posiciones: Caaguazú 4 puntos, Paranaense 2, Villa Hayes 2 y Caacupé 0.

En caso de que dos equipos finalicen con igualdad de puntos habrá final extra el sábado 28 y si tres equipos cierran con el mismo puntaje se aplica reglamento AMF: “Cuando igualen en puntos tres o más equipos solo se tendrá en cuenta la diferencia de goles a favor y en contra de estos equipos enfrentados entre sí”.