27 mar. 2026
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Definición en el Nacional de salonismo

Este viernes por la noche en el Municipal de Caaguazú se juega la última fecha del Nacional de fútbol de salón 2026.

Marzo 27, 2026 12:44 p. m.
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Continúa la definición en el Campeonato Nacional de fútbol de salón.

Los juegos son: Villa Hayes vs. Caacupé (20.30) y Caaguazú vs. Paranaense (22:30).

En la fecha 2 de las finales, Caaguazú venció 1-0 a Villa Hayes y Paranaense derrotó 1-0 a Caacupé.

Posiciones: Caaguazú 4 puntos, Paranaense 2, Villa Hayes 2 y Caacupé 0.

En caso de que dos equipos finalicen con igualdad de puntos habrá final extra el sábado 28 y si tres equipos cierran con el mismo puntaje se aplica reglamento AMF: “Cuando igualen en puntos tres o más equipos solo se tendrá en cuenta la diferencia de goles a favor y en contra de estos equipos enfrentados entre sí”.

Fútbol de Salón Caaguazú Paranaense
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