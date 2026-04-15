La Albirroja va por el título en el Internacional femenino Sub 18

La Selección Paraguaya Femenina Sub 18 derrotó a Uzbekistán 7-0 y clasificó a la final de la UEFA Friendship Cup, que se disputa en Tuquía.

Los goles para el conjunto nacional fueron de Alison Bareiro y Liz Martínez, ambas en dos ocasiones, Cynthia Casco, Kiara Florentín y Liz Díaz. El equipo que dirige Luis Guimaraes disputará el título el viernes 17 de abril a las 10:30 la final ante Turquía, que dejó en el camino en penales a Noruega por 3-1.

En semifinales paraguay jugó y ganó con: Kamila Benítez (46’ Tamara Amarilla); Katia Caballero, Ximena Moreno, Erika Figueredo y Jazmín Pintos (46’ Fiorella González); Kiara Florentín (59’ Maite Mussi), Florencia Cáceres (46’ María Felipetti), Cynthia Casco (46’ Dahiana Osorio), Liz Martínez (59’ Adalina Flecha) y Fiorella Aquino (38’ Liz Díaz); Alison Bareiro (59’ Yuliza Franco). DT: Luis Guimaraes.