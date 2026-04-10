10 abr. 2026
Otros Deportes

Alcaraz, 300 triunfos en el circuito de camino a semifinales

Carlos Alcaraz aceleró hacia las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, por segundo año consecutivo, después de ganar con suficiencia al kazajo Alexander Bublik, con el que nunca había jugado, por 6-3 y 6-0, y sumar su victoria número 300 como profesional.

Abril 10, 2026 12:42 p. m. • 
Por Redacción D10
TENNIS-ATP-MONTE CARLO

Carlos Alcaraz se impuso a Alexander Bublik.

Foto: AFP

El octavo triunfo seguido del ganador de siete Grand Slams coincide con esa cifra redonda que le otorga un argumento más para compartir lugar con los mejores de la historia. El español, que tardó una hora y tres minutos en dejar fuera del torneo al undécimo jugador del mundo.

Alcaraz, con 300 triunfos y 67 derrotas en su carrera, ha dado caza a John McEnroe como el tercer jugador que más rápido, en menos partidos, ha alcanzado esta cifra, solo por detrás de estadounidense Jimmy Connors, que cosechó 300 y 63 derrotas y del mítico Rod Laver que logró esa cifra con 55 partidos perdidos.

“En otra vida igual te gane”, le dijo Bublik en la red al término del partido. “Excepto en hierba”, le respondió el número uno del mundo conocedor de que el kazajo de origen ruso muestra su máximo nivel sobre pasto.

En esta ocasión, en el primer cara a cara entre ambos, no hubo color. Alcaraz dejó de lado los problemas que sufrió ante el argentino Tomás MArtín Etcheverry, en tercera ronda, con más de dos horas y tres sets en juego, y resolvió por la vía rápida. Sobre todo en el segundo set.

El murciano, que ya pudo ponerse con 3-0 en el primer parcial y no lo aprovechó, se topó con un 3-2 en contra porque Bublik reaccionó. Fue la única vez que el kazajo llevó la iniciativa. después, Alcaraz ganó los diez juegos siguientes, dio la vuelta a la manga inicial y arrolló en el segundo.

El vigente campeón se enfrentará en semifinales contra el vencedor del partido entre el monegasco Valentin Vacherot y el australiano Alex de Miñaur.

Fue la lograda ante Bublik la octava victoria seguida en Montecarlo lo que supuso su decimocuarta semifinal en un Mastres 1000, la segunda en el 2026 tras Indian Wells.

Lleva Alcaraz dieciséis partidos ganados consecutivos sobre tierra. El Masters 1000 de Roma y Roland Garros y ahora las de Montecarlo. En arcilla, solo ha perdido uno de los veintiséis partidos que ha jugado desde el inicio de la temporada 2025, fue contra el danés Holger Rune en la final de Barcelona.

Otros Deportes Carlos Alcaraz Tenis
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-03-25 at 8.12.35 PM.jpeg
Otros Deportes
Autos Antiguos solidarios
El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay protagonizó una jornada solidaria en el Complejo Santo Domingo para adultos mayores.
Abril 01, 2026 03:03 p. m.
Victor Wembanyama.jpg
Otros Deportes
Los Thunder sobreviven a Detroit y Wembanyama quiere el ‘MVP’
Los Oklahoma City Thunder necesitaron de una prórroga para imponerse por 114-110 al banquillo de los Detroit Pistons, mientras que Victor Wembanyama alimentó su candidatura al ‘MVP’ con 41 puntos y 16 rebotes en la victoria de los San Antonio Spurs sobre los Chicago Bulls.
Marzo 31, 2026 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
HEsdOtQWIAEcCBk.jpg
Otros Deportes
Paraguay dezplaza 140 deportistas a los Juegos Suramericanos de la Juventud
Una delegación de más de 140 deportistas representará a Paraguay en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud que Panamá.
Marzo 31, 2026 08:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Dani vallejo
Otros Deportes
Dani Vallejo triunfa en su estreno en Houston
El tenista paraguayo Daniel Vallejo arrancó ganando en la competencia ATP 250 de los Estados Unidos.
Marzo 30, 2026 06:31 p. m.
 · 
Redacción D10
futbol femenino 2026
Otros Deportes
Cerro Porteño aplasta y Nacional triunfa en el femenino
El Ciclón goleó a Luqueño 9-0 y el Albo superó al 2 de Mayo para tomar la punta del Torneo Anual.
Marzo 28, 2026 06:30 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-27 at 11.18.49 AM.jpeg
Otros Deportes
Definición en el Nacional de salonismo
Este viernes por la noche en el Municipal de Caaguazú se juega la última fecha del Nacional de fútbol de salón 2026.
Marzo 27, 2026 12:44 p. m.
Carga Más