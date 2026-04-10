Alcaraz, 300 triunfos en el circuito de camino a semifinales

El octavo triunfo seguido del ganador de siete Grand Slams coincide con esa cifra redonda que le otorga un argumento más para compartir lugar con los mejores de la historia. El español, que tardó una hora y tres minutos en dejar fuera del torneo al undécimo jugador del mundo.

Alcaraz, con 300 triunfos y 67 derrotas en su carrera, ha dado caza a John McEnroe como el tercer jugador que más rápido, en menos partidos, ha alcanzado esta cifra, solo por detrás de estadounidense Jimmy Connors, que cosechó 300 y 63 derrotas y del mítico Rod Laver que logró esa cifra con 55 partidos perdidos.

“En otra vida igual te gane”, le dijo Bublik en la red al término del partido. “Excepto en hierba”, le respondió el número uno del mundo conocedor de que el kazajo de origen ruso muestra su máximo nivel sobre pasto.

En esta ocasión, en el primer cara a cara entre ambos, no hubo color. Alcaraz dejó de lado los problemas que sufrió ante el argentino Tomás MArtín Etcheverry, en tercera ronda, con más de dos horas y tres sets en juego, y resolvió por la vía rápida. Sobre todo en el segundo set.

El murciano, que ya pudo ponerse con 3-0 en el primer parcial y no lo aprovechó, se topó con un 3-2 en contra porque Bublik reaccionó. Fue la única vez que el kazajo llevó la iniciativa. después, Alcaraz ganó los diez juegos siguientes, dio la vuelta a la manga inicial y arrolló en el segundo.

El vigente campeón se enfrentará en semifinales contra el vencedor del partido entre el monegasco Valentin Vacherot y el australiano Alex de Miñaur.

Fue la lograda ante Bublik la octava victoria seguida en Montecarlo lo que supuso su decimocuarta semifinal en un Mastres 1000, la segunda en el 2026 tras Indian Wells.

Lleva Alcaraz dieciséis partidos ganados consecutivos sobre tierra. El Masters 1000 de Roma y Roland Garros y ahora las de Montecarlo. En arcilla, solo ha perdido uno de los veintiséis partidos que ha jugado desde el inicio de la temporada 2025, fue contra el danés Holger Rune en la final de Barcelona.