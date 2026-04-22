Confirman absolución de Neymar, Rosell y Bartomeu

El Tribunal Supremo de España confirmó este miércoles la absolución del exjugador del FC Barcelona Neymar y de los expresidentes de la entidad azulgrana Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu de los delitos de corrupción entre particulares y estafa en el fichaje del futbolista brasileño, que entonces militaba en el Santos, su también equipo actual.

La Sala de lo Penal del Supremo rechazó los recursos contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que ya determinó que no había delito en la adquisición del jugador, en una sentencia en la que subraya que los hechos probados reflejan “la inconsistencia de la acusación”. EFE