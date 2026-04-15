Detalles técnicos para el clásico en el futsal FIFA

En la Asociación Paraguaya de Fútbol se llevó a cabo la reunión técnica y de coordinación para ajustar todos los detalles logísticos y de seguridad para la disputa del superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia en el marco de la primera fecha de la Liga Premium de Futsal FIFA 2026.

El encuentro se jugará este sábado 18 de abril desde las 13:30 horas, en el Polideportivo CEO del Comité Olímpico Paraguayo. En ocasión de la reunión, se analizaron todos los flujos de ingreso y salida, tanto de los equipos como de sus respectivos aficionados, al tiempo de ajustarse los horarios y habilitación de las calles adyacentes al escenario deportivo, a fin de brindar las garantías a los protagonistas y a las familias del fútbol.

El costo de las entradas será de G. 30.000 para los sectores habilitados y estarán en venta el día del juego en las boleterías habilitadas en el estadio desde las 11:00.

El único ingreso estará dispuesto en el portón 1 del Comité Olímpico. El lado sur será para el público de Cerro y les corresponde el estacionamiento del hotel del Comité; mientras que el lado Norte y el estacionamiento le corresponderá el que se encuentra en el predio de la pista de Atletismo será el lugar del público de Olimpia.

Cerro Porteño vestirá con su vestimenta tradicional: camiseta azulgrana y pantaloncitos y medias azules. Los arqueros con camiseta, pantaloncitos y medias verdes.

Olimpia vestirá con su vestimenta tradicional camisetas y pantaloncitos y medias blancas. Los porteros con camiseta, pantaloncitos y medias amarillos.