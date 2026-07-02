Pochettino: “Soy 200 % argentino, lo siento, no voy a mentir”
Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, contestó con máxima transparencia tras clasificar a Estados Unidos a octavos de final de la Copa del Mundo y aseguró que se siente “200 % argentino”.
Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, contestó con máxima transparencia y aseguró que se siente “200 % argentino” cuando fue preguntado sobre si, después de llevar al seleccionado norteamericano a octavos del mundial, se sentía un poco estadounidense.
“Soy 200 % argentino, me siento argentino al 200 %, pero cuando formas parte de algo grande como lo que estamos construyendo, lo disfruto”, afirmó Pochettino en la rueda de prensa posterior al 2-0 endosado a Bosnia en Santa Clara en los dieciseisavos de final.
El argentino cantó con pasión la canción ‘Take Me Home, Country Roads’ de John Denver al acabar el partido, junto al resto del equipo.
“Cuando suena esa canción, es imposible no cantarla porque es una canción increíble. Soy 200 % argentino, lo siento, no voy a mentir”, reconoció.
Estados Unidos ganó 2-0 a Bosnia en Santa Clara, con goles de Balogun y de Malik Tillman. Balogun fue expulsado con roja directa por una peligrosa falta a Tarik Muharemović.
“Después de la roja, estuvimos hablando de mostrar que somos un equipo unido, ese era el momento de demostrarlo. El equipo demostró su capacidad de luchar. Estoy muy orgulloso. Los jugadores son los héroes y merecen todo el crédito”, dijo Pochettino.
“Para mí nunca es roja. La vi por televisión. Nunca ha habido intención de pisar al jugador, fue una jugada normal en el fútbol que no fue voluntaria. Nunca es roja. Creo que hoy en día, ninguna decisión de 50-50 fue para nosotros”, consideró.
Su próximo rival será Bélgica, una selección que considera “repleta de calidad” y con un entrenador como Rudi García al que conoce “muy bien”. EFE