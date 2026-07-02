02 jul. 2026
Copa del Mundo

Candidatos se las ven con otros europeos

UEFA. A las 16:00, España enfrenta a Austria, mientras, a las 20:00, Portugal juega contra Croacia. CON ASIA. Otra selección europea, Suiza, por su parte, jugará contra Argelia desde las 00:00 horas.

Julio 02, 2026 08:04 a. m. • 
Por Redacción D10
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026

Carta de gol. Mikel Oyarzábal es uno de los goleadores de España, con dos goles anotados.

Foto: AFP

La acción no se detiene en la Copa del Mundo. Esta tarde y noche continúan las emociones extremas de los dieciseisavos de final con tres partidazos imperdibles que definirán a nuevos clasificados para la ronda de los 16 mejores de la competencia.

A las 16:00, Los Angeles Stadium, en California, se vestirá de gala para recibir a España, que llega con un invicto imponente de 34 partidos consecutivos y con el arco imbatido en lo que va del torneo, y Austria, que se clasificó tras una valiente fase de grupos donde plantó cara en la zona liderada por Argentina.

CIFRA. 5 goles a favor y ninguno en contra registra la selección de España en este Mundial, con su valla aun invicta.

En segundo turno, a las 20:00, el Toronto Stadium albergará una de las batallas más niveladas y nostálgicas de esta fase de eliminación directa.

Portugal, comandado por el legendario Cristiano Ronaldo, avanzó a esta etapa tras quedar en la segunda posición del Grupo K; enfrente estará Croacia, la siempre combativa e incombustible selección liderada por Luka Modric.

La vibrante jornada cerrará en el imponente BC Place de Vancouver, escenario donde se disputará un choque de estilos completamente opuestos. Suiza arriba a este duelo con el cartel de favorita tras liderar sólidamente el Grupo B; por su parte, Argelia, escuadra que batalló intensamente hasta sellar su boleto como uno de los mejores terceros del torneo, arriba proveniente del Grupo J. Fieles a su juego de transiciones veloces, verticalidad y un enorme despliegue físico, buscará sacar de competencia a otra selección europea.

Serán tres partidos parejos para decidir qué otras tres selecciones estarán en los octavos de final del torneo internacional.

CIFRA. 6 goles en 3 partidos tiene Portugal, habiendo recibido hasta ahora un solo tanto en contra en el Mundial.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
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