Barcola o Doué, la duda en Francia

Ya disputados cuatro partidos del Mundial 2026 por Francia, inamovibles Kylian Mbappé, Ousmane Dembele y Michael Olise en el ataque titular, Didier Deschamps ha alternado a Desiré Doué y Bradley Barcola en la otra posición ofensiva: el rendimiento del segundo ha puesto en duda la titularidad inicial del primero.

Hasta el punto de que fue Barcola el elegido para el equipo que comenzó el compromiso contra Suecia en los dieciseisavos de final y quizá también lo sea en los octavos contra Paraguay. En la otra variante del lateral izquierdo, Lucas Digne aparenta más opciones a día de hoy que Theo Hernández.

Primera jornada. 16 de junio. Doué empezó como titular contra Senegal, al lado de Mbappé, Olise (el futbolista del Bayern Múnich comenzó por la derecha y luego trasladó su mejor rendimiento a la media punta, donde ha jugado desde entonces en los restantes encuentros) y Dembélé (siguió el camino inverso a Olise en su demarcación). En el minuto 87 fue reemplazado. Ya había entrado Barcola, por Dembélé, y marcó un gol. Un impulso a la competencia.

Segunda jornada. 22 de junio. Deschamps introdujo tres novedades en el equipo titular. Lucas Digne, por Theo Hernández; Manu Koné, por Aurelien Tchouameni; y Barcola, por Doué, que entró después por Dembele y jugó los últimos 22 minutos ya con el 3-0 a favor de Francia. Barcola coincidió con él hasta el 83, cuando fue cambiado. Ninguno marcó gol.

Tercera jornada. 26 de junio. Francia goleó 1-4 a Noruega. Doué recuperó la titularidad, Barcola volvió a la suplencia. Además, Doué, que disputó los 90 minutos, marcó el cuarto gol para alimentar la persistente competencia por el extremo izquierdo, con ‘Les Bleus’ como primeros de grupo y absolutos favoritos rumbo a las eliminatorias.

Dieciseisavos de final. 30 de junio. Francia también triunfó con contundencia contra Suecia, a la que dominó de principio a fin. No le bastó con el gol anterior a Doué para sostener la titularidad. El elegido para el once fue Barcola, además autor del 2-0 en el inicio de la segunda parte. Doué salió a jugar en el último cuarto de hora, como reemplazo de Dembélé.

El 40 por ciento de efectividad de Barcola

Barcola o Doué. Han jugado dos partidos de titular cada uno, con 238 minutos de recorrido para Doué, que ha marcado un gol, ha intentado 14 remates, ha dirigido cinco a portería, ha presentado una efectividad del 20 por ciento en los lanzamientos entre los tres palos y ha sobrepasado los goles esperados: del 0,38 que le da la estadística al gol marcado.

Barcola ha disputado 233 minutos, con dos goles y una asistencia. Ha demostrado más pegada que su compañero. Con tan solo cinco remates, tres entre los tres palos, ha alcanzado una efectividad del 40 por ciento en este Mundial 2026 sobre el marco contrario. Dos goles extraídos del 1,22 que preveían los números, según los baremos que estudia la estadística avanzada en ese sentido.

Ha intervenido más en el juego Doué, con 249 veces, que Barcola, con 189, según los registros oficiales de la FIFA.

El primero ha dado 101 pases por los 72 de su compañero, que ha sido más eficaz en la ruptura de líneas (71 a 50 por ciento), en la precisión en la entrega (89 a 83 por ciento) y en los centros (5 a 3), aunque se ha movido menos.

Ahí está por delante Doué, que propuso 115 desmarques por los 77 de Barcola; recorrió más kilómetros (26,890 a 23,409), lanzó más cambios de ritmo a gran velocidad (323 a 175), también más esprint (150 a 92) y se trasladó con una velocidad media más alta sobre el terreno de juego (6,94 kilómetros por hora a 6,09), pero provocó menos perdidas en el rival: de las 11 de Barcola a las 8 de Doué, mientras Francia se dispara entre las favoritas al título.

A nivel global con la selección francesa, Doué, de 21 años y el titular tipo en el París Saint-Germain de Luis Enrique con Barcola como suplente, ha disputado once choques con tres goles con ‘Les Bleus’ desde su debut en marzo de 2025, mientras que Barcola, de 23, suma cinco dianas en 24 encuentros como internacional. Su estreno fue en junio de 2024.

La otra variante del once que ha manejado Deschamps desde el primer partido en adelante también incide en el otro puesto en la banda izquierda, en el lateral, entre Theo Hernández y Lucas Digne, también titulares en dos encuentros cada uno, a la espera de la elección del seleccionador ante Paraguay.

Nueve parecen fijos en el once: el portero Mike Maginan, el lateral derecho Jules Kounde, los centrales Dayot Upamecano y William Saliba, los medios centros Aurelien Tchouameni y Adrien Rabiot y los atacantes Ousmane Dembélé, Michael Olise y Kylian Mbappé. Los cuartos de final son ahora el objetivo. EFE

id/jpd

