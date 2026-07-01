Estados Unidos vs. Bosnia: Paso a paso

El exfutbolista y exentrenador alemán Lothar Matthäus apuntó a tensiones internas dentro de la selección alemana por el supuesto trato diferenciado a los familiares de los jugadores durante el Mundial como un factor que contribuyó a la eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final ante Paraguay e instó a revisar la presencia de las familias en futuros torneos.
Una Inglaterra que no ha logrado sacudirse las dudas que planean sobre sus posibilidades de llegar lejos en el Mundial tras la última victoria ante Panamá busca disipar todo recelo en el partido de dieciseisavos que la enfrenta hoy a una República del Congo sin complejos, selección que logró incomodar a Portugal y Colombia en la fase previa.