Estados Unidos vs. Bosnia: Paso a paso

El exfutbolista y exentrenador alemán Lothar Matthäus apuntó a tensiones internas dentro de la selección alemana por el supuesto trato diferenciado a los familiares de los jugadores durante el Mundial como un factor que contribuyó a la eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final ante Paraguay e instó a revisar la presencia de las familias en futuros torneos.