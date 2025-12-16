Dante López da su bendición a Martínez

Dante López, jugador que supo brillar en el Pumas de México, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió a la posible llegada de Ronaldo Martínez al equipo mexicano.

López tiene confianza en que el paraguayo pueda destacarse en el Felino, ya que tiene las condiciones necesarias y que interesan mucho al club como son el sacrificio y la capacidad goleadora.

“Ronaldo tiene todas las condiciones para jugar en Pumas. Pumas es un grande y tiene el apoyo de la UNAM, conozco muy bien lo que es la institución. Buscan un tipo de jugador como nuestro compatriota, mucho sacrificio y que llega al gol. Reúne las características para que le vaya bien en el club”, subrayó.

CONTACTOS. José Iván Ruíz, periodista mexicano, también conversó con Fútbol a lo Grande y comentó que la institución viene de un fracaso en la temporada 2025 y busca un goleador que lo vuelva a poner en lo más alto.