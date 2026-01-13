Daniel Vallejo se enfrentará a la joya del tenis italiano

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo enfrentará al italiano Federico Ciná, de 18 años de edad, en la segunda ronda de la qualy del Australia Open, compromiso que se cumplirá en la cancha N° 14, del Melbourne Park, desde las 3:30 am del miércoles 14 de enero.

El rival del tenista nacional es considerado la última joya de este deporte en Italia. Ciná, nacido en Palermo, la capital de Sicilia, es actual 235 ATP, y en el debut había derrotado al sudafricano Lloyd Harris por 6-4, 6-7 (4), 6-3.

Ciná llegó a su escalafón tope juvenil en 2023 (puesto número 4) con solo 16 años priorizando después su temprana participación profesional alcanzando en los registros de ATP su mejor escalafón en setiembre pasado (202).

Vallejo, que en su estreno se impuso al mexicano Rodrigo Pacheco Méndez por un claro 6-1 y 6-2, en apenas 1 hora y 2 minutos de juego apunta a superar lo realizado en la temporada anterior en Australia, donde derrotó en primera de qualy al búlgaro Adrían Andreev (217 ATP en ese momento) por doble 6-4.

De avanzar, el paraguayo Vallejo medirá al ganador del cruce entre el argentino Andrés Burruchaga (segundo sembrado de la Qualy) y el francés Arthur Gea, apuntando a su ingreso al cuadro principal.