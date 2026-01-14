14 ene. 2026
Tenis

Daniel Vallejo, por el paso al cuadro principal del Abierto de Australia

El paraguayo Daniel Vallejo choca con el francés Arthur Gea, no antes de la 1:00 de la madrugada de este jueves 15, por la tercera ronda de la qualy del Australia Open.

Enero 14, 2026 04:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Daniel Vallejo tenis

Daniel Vallejo busca acceder al cuadro principal en el Asutralia Open.

Gentileza.

El profesional paraguayo Adolfo Daniel Vallejo va por pegar el gran salto al cuadro principal del Australia Open, el primer Grand Slam de la temporada 2026.

Vallejo choca en la tercera fecha de la qualy contra el francés Arthur Gea, que dejó en el camino al argentino Andrés Burruchaga, por 6-2 y 6-3. El francés de 21 años, fue finalista en dobles junior de Wimbledon (2023) y su mejor ranking ATP lo consiguió en enero de este año posicionándose en el puesto 197.

El compromiso entre Vallejo y Gea será en una de las pistas del Melbourne Park y arrancará no antes de la 1:00 de la madrugada de este jueves 15 de enero. El duelo será transmitido en vivo por Disney +.

Vallejo, que en noviembre del año pasado alcanzó su pico máximo al quedarse con el puesto 143 del ranking, viene de eliminar a la promesa italiana Federico Ciná por 4-6, 6-2 y 6-3 y busca alcanzar el cuadro principal en el cemento australiano.

Ramón Delgado en la temporada 2002 fue el último en lograr acceder a dicha instancia en suelo oceánico. El citado tenista paraguayo también jugó la primera ronda en Wimbledon, en el 2010.

En caso de conseguir la gesta el asunceno de 21 años de edad, un compatriota volverá a estar en un main draw de Grand Slam luego 16 años de ausencia.

Abierto de Australia Daniel Vallejo Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Dani Vallejo
Tenis
Dani Vallejo, con la mente en Australia
La raqueta número uno del país, Daniel Vallejo, continúa su puesta a punto de cara al primer Grand Slam del año que tendrá.
Diciembre 28, 2025 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Aryna Sabalenka Nick Kyrgios
Tenis
La batalla de los sexos: Aryna Sabalenka vs. Nick Kyrgios
El duelo entre la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y el australiano Nick Kyrgios, al margen recientemente de la actividad del circuito ATP, previsto en Dubai este domingo, bautizado como la ‘Batalla de los sexos’, reaviva otra vez, en parte, una reivindicación tenística histórica.
Diciembre 27, 2025 06:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Stanislas Wawrinka
Tenis
El 2026 será el último de la carrera de Stanislas Wawrinka
El tenista suizo Stanislas Wawrinka, exnúmero 3 mundial y campeón de tres torneos de Grand Slam, anunció este viernes que la temporada 2026, en la que cumplirá 41 años, será la última de su carrera, iniciada en 2002 en el circuito profesional.
Diciembre 19, 2025 05:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Daniel Vallejo
Tenis
Dani Vallejo se prepara de cara al Australia Open
El tenista paraguayo se encuentra en etapa de pretemporada en Buenos Aires, Argentina.
Diciembre 19, 2025 02:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Dani Vallejo
Tenis
Dani Vallejo cayó este martes
En su debut en el Road to Australia, el tenista paraguayo Dani Vallejo cayó por 4-3 y 4-2 ante el argentino Alex Barrena, quien finalmente fue su rival tras la baja del estadounidense Emilio Navas.
Diciembre 16, 2025 05:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Dani Vallejo
Tenis
Dani Vallejo en el Road to Australia
El tenista paraguayo Daniel Vallejo se enfoca en el Road to Australia donde debutará mañana a las 13:30 ante el estadounidense Emilio Nava.
Diciembre 15, 2025 05:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más