Daniel Vallejo, por el paso al cuadro principal del Abierto de Australia

El profesional paraguayo Adolfo Daniel Vallejo va por pegar el gran salto al cuadro principal del Australia Open, el primer Grand Slam de la temporada 2026.

Vallejo choca en la tercera fecha de la qualy contra el francés Arthur Gea, que dejó en el camino al argentino Andrés Burruchaga, por 6-2 y 6-3. El francés de 21 años, fue finalista en dobles junior de Wimbledon (2023) y su mejor ranking ATP lo consiguió en enero de este año posicionándose en el puesto 197.

El compromiso entre Vallejo y Gea será en una de las pistas del Melbourne Park y arrancará no antes de la 1:00 de la madrugada de este jueves 15 de enero. El duelo será transmitido en vivo por Disney +.

Vallejo, que en noviembre del año pasado alcanzó su pico máximo al quedarse con el puesto 143 del ranking, viene de eliminar a la promesa italiana Federico Ciná por 4-6, 6-2 y 6-3 y busca alcanzar el cuadro principal en el cemento australiano.

Ramón Delgado en la temporada 2002 fue el último en lograr acceder a dicha instancia en suelo oceánico. El citado tenista paraguayo también jugó la primera ronda en Wimbledon, en el 2010.

En caso de conseguir la gesta el asunceno de 21 años de edad, un compatriota volverá a estar en un main draw de Grand Slam luego 16 años de ausencia.