El portero del Tottenham, sustituido a los 17' por sus errores

En el minuto 4, Kinsky, habitual suplente esta temporada en el Tottenham, se resbaló al sacar de puerta y el balón llegó a Lookman, que cedió a Julián y éste a Llorente, que marcó el 1-0.

¡¡MADRUGÓ EL COLCHONERO EN MADRID!! ¡¡GROSERO ERROR DE KINSKY, ASISTENCIA DEL ARAÑA ÁLVAREZ Y GOLAZO DE LLORENTE PARA EL 1-0 VS. TOTTENHAM!!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FkmvRO3b9F — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

En el minuto 15, el cancerbero erró en el despeje tras una cesión de un compañero y Julián Alvarez firmó el 3-0. Un minuto antes, Griezmann había anotado el 2-0, también después de un resbalón del defensa Van de Ven.

¡¡EL SHOW DEL ERROR!! Otro blooper de Kinsky, gol de JULIÁN ÁLVAREZ y Atlético de Madrid llegó al 3-0 ante Tottenham en tan solo 15 minutos.



En el minuto 17, Tudor decidió cambiar a los porteros y Vicario, titular habitual, salió en lugar de Kinsky, que sólo había jugado dos encuentros de Copa de la Liga en el curso y que abandonó el césped desolado y con el consuelo de alguno de sus compañeros.