Crece la expectativa por ver la segunda presentación de la Albirroja

La selección de Paraguay se enfrenta este viernes a la de Turquía en un duelo crucial en el que la victoria resulta el único camino posible para mantener vivo el sueño mundialista de la Albirroja tras la cruda derrota por 4-1 en el debut contra Estados Unidos.

La Albirroja debe salir al césped sin margen de error y con la obligación de sumar tres puntos para seguir con opciones de clasificación, ante una Turquía que también jugará con esa presión tras caer derrotada sorpresivamente contra Australia por 0-2 en su estreno en esta edición de la Copa del Mundo.

El encuentro, que se disputará en la bahía de San Francisco (California), presenta un escenario de compleja incertidumbre para ambas selecciones. Sin embargo, la expectativa se renovó por completo en el país, un poco más luego de la victoria de Estados Unidos sobre Australia.

Un resultado positivo del equipo de Gustavo Alfaro pondrá al equipo nacional con opciones brillantes de clasificar, en el peor de los casos como uno de los ocho mejores terceros.

Paraguay saldrá con Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Julio Enciso e Isidro Pitta. Seleccionador: Gustavo Alfaro.