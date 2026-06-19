19 jun. 2026
Selección Paraguaya

Crece la expectativa por ver la segunda presentación de la Albirroja

A menos de cinco horas para el partido de Paraguay contra Turquía, con el triunfo de Estados Unidos a la vista, la ilusión se vuelve a agitar en el país, que quiere celebrar la primera victoria de la Albirroja en el Mundial 2026.

Junio 19, 2026 07:35 p. m. • 
Por Redacción D10
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Matías Galarza será titular frente a Turquía.

Foto: Gentileza

La selección de Paraguay se enfrenta este viernes a la de Turquía en un duelo crucial en el que la victoria resulta el único camino posible para mantener vivo el sueño mundialista de la Albirroja tras la cruda derrota por 4-1 en el debut contra Estados Unidos.

La Albirroja debe salir al césped sin margen de error y con la obligación de sumar tres puntos para seguir con opciones de clasificación, ante una Turquía que también jugará con esa presión tras caer derrotada sorpresivamente contra Australia por 0-2 en su estreno en esta edición de la Copa del Mundo.

El encuentro, que se disputará en la bahía de San Francisco (California), presenta un escenario de compleja incertidumbre para ambas selecciones. Sin embargo, la expectativa se renovó por completo en el país, un poco más luego de la victoria de Estados Unidos sobre Australia.

Un resultado positivo del equipo de Gustavo Alfaro pondrá al equipo nacional con opciones brillantes de clasificar, en el peor de los casos como uno de los ocho mejores terceros.

Paraguay saldrá con Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Julio Enciso e Isidro Pitta. Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Turquía
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