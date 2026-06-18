18 jun. 2026
Selección Paraguaya

La última vez que Paraguay venció a un europeo en un Mundial

Tras caer en el debut, Paraguay necesita sumar en la Copa del Mundo ante Turquía y el 20 de junio se cumplirán exactamente 16 años de la última vez que venció a un cuadro europeo.

Junio 18, 2026 02:52 p. m. • 
Por Redacción D10
19 Enrique Rambert Vera festeja su golazo ante Eslovaquia..jpg

Enrique Rambert Vera festeja su golazo ante Eslovaquia.

Foto: Archivo - ÚH.

Paraguay debe recuperarse en la Copa del Mundo y el rival de turno será Turquía, en el estadio Bahía de San Francisco, por la segunda fecha del Grupo D. La dolorosa caída contra Estados Unidos obliga a la Albirroja a sumar de a tres frente a un seleccionado europeo que también perdió en su estreno.

La última vez que la Selección Paraguaya pudo vencer a un combinado europeo en un Mundial fue en el que se desarrolló en Sudáfrica, en 2010, cuando el 20 de junio doblegó a Eslovaquia por 0-2 con tantos de Enrique Vera y Cristian Riveros, en el Free State de Bloemfonteine.

Si bien en los registros de la FIFA el encuentro con Turquía quedará registrado que se jugó el viernes 19 de junio a las 20:00; para los paraguayos, el cotejo se disputará el sábado 20 de junio, a las 0:00, 16 años después de un lindo recuerdo. ¿Se volverá a repetir la historia?

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Turquía Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
55332356377_b8b9116312_k.jpg
Selección Paraguaya
Alfaro alista cambios
La Albirroja se mueve pensando en el compromiso ante Turquía, que será el sábado 20, desde las 00:00, en Santa Clara.
Junio 16, 2026 07:06 a. m.
 · 
Redacción D10
chila.jpg
Selección Paraguaya
La fuerte opinión del Chila sobre el debut albirrojo
VIDEO. José Luis Chilavert tiró su punto de vista sobre lo que fue el estreno albirrojo frente a Estados Unidos y responsabilizó a Gustavo Alfaro del desastre.
Junio 15, 2026 10:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Selección Paraguaya
Enciso promete que Paraguay seguirá luchando
El delantero paraguayo Julio Enciso aseguró este sábado que la Albirroja seguirá luchando por el sueño de al menos pasar la fase de grupos en el Mundial 2026, al que la selección retorna tras 16 años de ausencia, y prometió que trabajarán “más fuerte” para reponerse de la estrepitosa caída ante Estados Unidos, en los partidos que deben disputar ante Turquía y Australia.
Junio 14, 2026 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay_67936076.jfif
Selección Paraguaya
No hay tiempo para lamentaciones
El debut albirrojo no fue el deseado; a pesar de la caída, se analizan los errores para corregirlos. Paraguay podría realizar un par de cambios para enfrentar a la selección de Turquía, el próximo sábado.
Junio 14, 2026 08:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Maurício
Selección Paraguaya
Maurício: “Seguimos muy vivos y vamos a luchar hasta el final”
El centrocampista brasileño de ascendencia paraguaya Mauricio Magalhaes afirmó este sábado que la Albirroja sigue en pie y que van a “luchar hasta el final”, luego de que Estados Unidos goleó por 4-1 al equipo del argentino Gustavo Alfaro en el debut del Mundial.
Junio 13, 2026 06:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Roque Santa Cruz
Selección Paraguaya
Roque Santa Cruz: “No se puede jugar con esa pasividad”
El exjugador de la Selección Paraguaya, Roque Santa Cruz, se refirió a la derrota que sufrió la la Albirroja dentro de su faceta de comentarista: “No se puede jugar con esa pasividad”.
Junio 13, 2026 05:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más