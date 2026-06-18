La última vez que Paraguay venció a un europeo en un Mundial

Paraguay debe recuperarse en la Copa del Mundo y el rival de turno será Turquía, en el estadio Bahía de San Francisco, por la segunda fecha del Grupo D. La dolorosa caída contra Estados Unidos obliga a la Albirroja a sumar de a tres frente a un seleccionado europeo que también perdió en su estreno.

La última vez que la Selección Paraguaya pudo vencer a un combinado europeo en un Mundial fue en el que se desarrolló en Sudáfrica, en 2010, cuando el 20 de junio doblegó a Eslovaquia por 0-2 con tantos de Enrique Vera y Cristian Riveros, en el Free State de Bloemfonteine.

Si bien en los registros de la FIFA el encuentro con Turquía quedará registrado que se jugó el viernes 19 de junio a las 20:00; para los paraguayos, el cotejo se disputará el sábado 20 de junio, a las 0:00, 16 años después de un lindo recuerdo. ¿Se volverá a repetir la historia?