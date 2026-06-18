18 jun. 2026
Selección Paraguaya

Alfaro: “Necesitamos que Paraguay vuelva a ser Paraguay”

El entrenador analizó el compromiso que afrontará la Albirroja ante Turquía, por la fecha 2 de la Copa del Mundo 2026.

Junio 18, 2026 08:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro Paraguay

Gustavo Alfaro en conferencia de prensa en la previa al juego entre Paraguay vs. Turquía.

Santiago Riquelme - Enviado Especial.

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Paraguaya, analizó el compromiso de la Albirroja ante Turquía, que será el sábado 20 desde las 00:00 en San Francisco, correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial de Norteamérica 2026.

“Estamos confiados en seguir avanzando con esa ilusión de seguir en la Copa y no hay tiempo para lamentarse, eso dije al día siguiente, a veces uno queda buscando respuestas pero no hay tiempo para ello, el Mundial es así, hay que dar vuelta la hoja, es cuestión de reponerse anímicamente y todos los partidos son finales”, apuntó.

Para Alfaro, el primer juego con derrota ante EE.UU, dejó lecciones a mejorar, a lo que expuso: “Nos superaron en todos los planos, pero ya con datos específicos empezamos a ver en detalles y encontramos las razones, pero uno espera que el juego ante Turquía sea distinto, los dos estamos necesitados y la Copa hace a que uno no pueda pensar demasiado en los errores, solo transformarlo eso hacia la experiencia y madurez”.

A continuación, agregó: “Sentimos una gran frustración después de la derrota en el debut, y lo hemos analizado, pero esta es una competencia que no te permite quedar detenido, hay desafíos para asumir y problemas por resolver”.

Con respecto al juego ante los europeos, el estratega argumentó: “Necesitamos que Paraguay vuelva a ser Paraguay, para que la selección siga peleando por la ilusión de avanzar a la siguiente fase”, remarcó además: “Partido disputado, el rival tiene mucha jerarquía, pero Paraguay tiene lo suyo, y creo que el juego va a pasar mucho por el mediocampo”.

Alfaro también comparó lo que dejó la primera fecha, en donde ambos rivales fueron derrotados a lo que señaló: “Va a ser un partido diferente al de Australia, porque le salió un partido perfecto, bien cerrado atrás y terminó transformado virtud en capacidades individuales, de seguro Turquía sintió impotencia por que manejó el juego, pero el juego es así, la verdad absoluta lo tienen los resultados”, asegurando: “Jugamos distinto a Australia, tenemos otra dinámica, pero debemos de recuperar esa solidez defensiva, que nos caracterizó normalmente”.

Acerca de la conformación del equipo, el entrenador argumentó: “Los goles del primer juego no fueron culpa de Orlando (Gill), y yo les aseguro que cuando se pierde todos los que no jugaron son los mejores, pero remarco, Orlando va a ser el arquero”, mientras que acerca del hombre en punta refirió: “Tenemos delanteros de características diferentes y veremos de acuerdo a lo que necesitamos por quien tiene la chance de arrancar”.

La variante confirmada es la inclusión de Matías Galarza, a lo que el DT apuntó: “Matías está muy bien, él fue uno de los primeros en sumarse al grupo, y se mueve en distintos puestos, tiene versatilidad, personalidad y perfil para un tipo de partido que se puede presentar ante Turquía. Él jugó ya en tres puestos distintos, de extremo, interior y metido más al medio, y de los tres funcionó, nos da una serie de argumentos importantes para ocupar espacios y prevalecer en bloque en el campo”.

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