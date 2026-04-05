05 abr. 2026
Fútbol Internacional

Carlos González anota su primer gol con Independiente

Independiente del Valle, dirigido por el uruguayo Joaquín Papa, venció 2-0 a Orense y quedó como líder absoluto de la liga profesional.

Abril 05, 2026 02:58 p. m. • 
Por Redacción D10
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Charli anotó su primer tanto con el Independiente.

El paraguayo Carlos González abrió el marcador con su primer gol en el torneo y el ecuatoriano Ronald Briones amplió la ventaja, en un triunfo que significó la quinta victoria del vigente campeón en la temporada.

Orense, que tuvo el debut del colombiano Hernán Torres como entrenador, sufrió además la expulsión del argentino Paul Charpentier al minuto 50.

Por su parte, Universidad Católica remontó con autoridad el 1-0 con el que se fue al descanso y terminó imponiéndose 4-1.

Los panameños Azarías Londoño y Everardo Rose lideraron la reacción ofensiva, que se completó con un tanto del ecuatoriano Byron Palacios y un autogol de Gilmar Napa.

Con este resultado, Católica subió al segundo puesto con 12 puntos, los mismos que Barcelona, que el viernes venció 0-2 a Liga de Quito.

En tanto, Deportivo Cuenca dio la sorpresa al imponerse 0-2 en su visita a Emelec, con goles de los argentinos Matías Klimowicz y Germán Rivero.

El triunfo dejó al equipo cuencano en el cuarto lugar con 11 puntos, mientras Emelec se quedó con 4 unidades y jugó con diez hombres desde el minuto 73 por la expulsión de Estalin Segura.

La séptima fecha continuará este domingo con los partidos Leones del Norte-Delfín, Manta-Técnico Universitario y Macará-Aucas, y concluirá el lunes con Libertad-Mushuc Runa.

Carlos González Independiente del Valle Fútbol Internacional
Redacción D10
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