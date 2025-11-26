26 nov. 2025
Fútbol Internacional

Copenhague emborrona un triunfo frente a un Kairat que despertó tarde

El Copenhague firmó su primera victoria en Liga de Campeones en un partido que iba para goleada pero en que el Kairat, con dos tantos en el tramo final, amenazó con aguar la fiesta local.

Noviembre 26, 2025 05:09 p. m. • 
Por Redacción D10
UEFA Champions League - FC Copenhagen vs Kairat Almaty

Copenhague y Kairat Almaty dieron un buen espectáculo en Champions.

Foto: Ida Marie Odgaard/EFE

Los tres puntos mantienen vivo en el torneo al campeón danés y le dan aire antes de visitar al Villarreal la próxima jornada, donde no podrán contar con sanción con el mediocentro Lerager, un hombre básico en una posición despoblada por las lesiones.

Fue un triunfo indiscutible, reflejo de la superioridad del campeón danés frente a un conjunto al que se le notó la inactividad, después de tres semanas sin competir por el fin de la liga kazaja.

Obligado a ganar para seguir teniendo alguna opción matemática, el Copenhague, que está viviendo una temporada difícil marcada por las lesiones, salió a por el partido, presionando arriba y forzando los errores del rival.

El equipo danés llegaba mucho pero le faltaba algo de finura en el último pase. Dos cabezazos altos de Pereira y Lerager fueron los primeros avisos, mientras el Kayrat apenas daba señales de vida en un par de contras, la más peligrosa, finalizada con un tiro de Edmilson.

Buena parte de la amenaza local llegaba por la banda izquierda de Robert, al que el Kayrat no sabía cómo parar. Y así vino el 1-0, con un tiro del brasileño que paró Anarbekov y que cabeceó a puerta vacía el joven Daðason, que a sus 17 años ya suma dos goles en Liga de Campeones en muy pocos minutos.

No hubo reacción del Kayrat, más allá de un tiro de falta lejano que se fue por poco de Satpayev. Lo que sí hubo fueron ocasiones de sobra para que el Copenhague se fuera al descanso con un marcador más claro, pero ni Claeson, ni el propio Daðason, ni Robert acertaron.

El Kayrat dio un paso adelante y adelantó líneas, proponiendo un encuentro más abierto. Tapalov, en una volea desde fuera del área, estrelló un cañonazo en el larguero. Y Anarbekov, en la siguiente jugada, le quitó el gol a Suzuki.

Pero Kassabulat sacó el brazo a pasear en un centro y, VAR mediante, el árbitro señaló penalti, que Larsson -que ya había marcado hace tres días de la misma forma el gol del triunfo en el derbi frente al Brøndby- no perdonó.

Ahí pareció acabar la resistencia del Kairat, que bajó los brazos. El Copenhague, por medio de su mejor hombre, Robert, hizo el 3-0 con un tiro que rebotó en un defensa.

Un error grosero del portero Kotarski con los pies permitió marcar a Satpayev. No parecía que fuera a peligrar el resultado, pero Baibek hizo el segundo justo antes del minuto 90 y le dio emoción al partido, aunque el Copenhague supo gestionar el descuento y asegurar un triunfo que lo mantiene cerca del corte para la repesca, con 4 puntos. Los kajazos, con uno solo, quedan ya muy descolgados.

-- Ficha técnica:

3 - Copenhague: Kotarski; Suzuki (Zaire, m.79), Pereira, Hatzidiakos, López; Clem (Madsen, m.69), Lerager; Larsson (Elyounoussi, m.69), Claesson, Robert (Moukoko, m.79); Daðason (Garananga, m.90).

2- Kairat: Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Tapalov; Kassabulat (Sadybekov, m.78), Glazer (Baibek, m.64); Gromyko (Stanojev, m.69), Jorginho (Zaria, m.69), Satpayev; Edmilson (Ricardinho, m.78).

Goles: 1-0, m.26: Daðason; 2-0, m.59: Larsson (penalti); 3-0, m.73: Robert; 3-1, m.81: Satpayev (m.81); 3-2, m.90: Baibek.

Árbitro: Nicholas Walsh (Escocia). Sacó tarjeta amarilla, por el Copenhague, a Hatzidiakos (m.56), Lerager (m.90); por el Kairat, a Mrynskiy (m.87), Tapalov (m.90), Satpayev (m.90).

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Parken de Copenhague. EFE

Fútbol Internacional FC Copenhague Champions League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Estudiante.jfif
Fútbol Internacional
Futbolistas argentinos cuestionan a Estudiantes por dar la espalda en homenaje a Central
Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), el principal sindicato de jugadores de fútbol del país, cuestionó este martes al plantel de Estudiantes de La Plata por colocarse de espaldas durante el tradicional pasillo a los campeones antes del duelo ante Rosario Central, el domingo pasado, como inconformidad por el sorpresivo otorgamiento del título de campeón de Liga 2025 al equipo ‘Canalla’.
Noviembre 26, 2025 06:52 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ARG-BOCA-TALLERES
Fútbol Internacional
El fútbol argentino recuerda a Diego Maradona a cinco años de su muerte
Organismos y clubes del fútbol argentino recordaron este martes al exfutbolista e ídolo popular Diego Armando Maradona a cinco años de su muerte.
Noviembre 25, 2025 05:36 p. m.
WhatsApp Image 2025-11-25 at 1.38.36 PM.jpeg
Fútbol Internacional
Trovador del Gol y Larissa Riquelme unen sus voces en “Grítalo América”
La dupla promete revolucionar las noches de los miércoles con un formato que mezcla análisis, historias personales y humor, transmitido vía streaming.
Noviembre 25, 2025 04:04 p. m.
Cristiano Ronaldo
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo, sancionado un partido y dos más condicionados
Cristiano Ronaldo, internacional de la selección portuguesa de fútbol, ha sido sancionado por el comité de Disciplina de la FIFA con un partido de sanción- que ya ha cumplido en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia- y dos más, pero condicionados a su comportamiento.
Noviembre 25, 2025 12:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Rafael Nadal
Fútbol Internacional
Nadal opina sobre el caso Vinicius
Rafael Nadal, que hace un año se retiró del tenis profesional reconocido como uno de los mejores deportistas de la historia, destacado seguidor del Real Madrid, opinó que el asunto Vinicius y su relación con Xabi Alonso, su entrenador, se soluciona hablando y que el jugador debe entender quién es la autoridad.
Noviembre 25, 2025 08:08 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL SOCIEDAD
Fútbol Internacional
Duelos vitales
Un total de nueve compromisos se disputarán hoy por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.
Noviembre 25, 2025 07:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más