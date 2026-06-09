09 jun. 2026
Copa del Mundo

Consideran “lamentable” la prohibición de entrada a EE.UU. de un árbitro somalí

El Gobierno de Somalia consideró este martes “lamentable” la prohibición de entrada por parte de las autoridades de inmigración de EE.UU. a Omar Abdulkadir Artan, que debía ser el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial, y exigió una explicación a Washington y la FIFA.

Junio 09, 2026 07:21 a. m. • 
Por Redacción D10
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Otra más del gobierno norteamericano, negando el acceso a uno de los jueces de la competencia.

En un comunicado, el Ministerio de Juventud y Deportes señaló que, junto con el Ministerio de Exteriores, está llevando a acabo “gestiones diplomáticas” y “hablando con las autoridades competentes de EE.UU. y la FIFA para obtener una explicación clara sobre este asunto”.

“Es lamentable que, al parecer, se haya producido tal trato y el Ministerio está siguiendo de cerca la situación”, señaló.

El Gobierno somalí destacó que Artan “ha representado a su país, a su profesión y al deporte somalí con distinción”.

También aseveró que “su participación a nivel internacional es motivo de orgullo y honor para todos los somalís y refleja el progreso y los avances positivos que están logrando los deportistas y los responsables deportivos somalís en la escena mundial”.

En un comunicado, el propio árbitro expresó su agradecimiento “a la familia del fútbol por sus mensajes” y deseó “mucho éxito” a sus colegas en el Mundial.

“A pesar de las circunstancias, mantengo una actitud positiva y estoy centrado en los próximos retos de mi carrera como árbitro. Quiero dar la gracias a la FIFA y a la CAF (Confederación Africana de Fútbol) por todo su apoyo y me comprometo a mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro”, subrayó.

Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de EE.UU. señaló que el colegiado somalí fue “declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada”, tras aterrizar el 6 de junio en el aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul.

Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la CAF, se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial.

Por su parte, la FIFA emitió otro comunicado este lunes explicando que el organismo organizador de la Copa del Mundo no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados.

Somalia, país sacudido por la violencia yihadista, se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a EE.UU. por parte del Gobierno del presidente Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.

La Copa del Mundo se desarrollará en estadios de EE.UU., México y Canadá y empezará este 11 de junio con el partido inaugural que disputarán México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, correspondiente al grupo A.

Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
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