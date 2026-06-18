18 jun. 2026

Chequia

Chequia vs. Sudáfrica
Copa del Mundo
Chequia vs. Sudáfrica: Paso a paso
Chequia y Sudáfrica abren la segunda fecha del Grupo A de la Copa del Mundo en el Estadio Atlanta.
Junio 18, 2026 12:01 p. m.
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Redacción D10