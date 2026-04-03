06 abr. 2026
Fútbol Internacional

Chelsea castiga a Enzo Fernández con 2 partidos

El Chelsea ha castigado a Enzo Fernández con dos partidos al margen del equipo por “cruzar una línea”, debido a los comentarios que ha realizado en los últimos días sobre su futuro.

Abril 03, 2026 08:24 a. m. • 
Por Redacción D10
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Enzo Fernández, jugador del Chelsea.

En varias entrevistas, el jugador argentino ha asegurado que, pese a tener aún varios años de contrato en Stamford Bridge, no sabe si seguirá la próxima temporada en el Chelsea y, aunque no quiso pronunciarse sobre un posible destino, afirmó que siempre le gustaría Madrid a él y a su familia, ante los rumores sobre el supuesto interés del club blanco en contratarlo.

“Es decepcionante que Enzo hable así. No puedo hablar mal de él, pero ha cruzado una línea en términos de nuestra cultura y de lo que queremos aquí. Le tengo mucho respeto, como persona y como jugador. En cuanto a la decisión, no es mía o de los directivos. Todos estamos alineados. La puerta no está cerrada para que vuelva, pero es una sanción. Hay que proteger la cultura de este club y respecto a eso una línea ha sido cruzada”, dijo Liam Rosenior este viernes en la rueda de prensa previa al partido de FA Cup contra el Port Vale.

Enzo no estará en dicha convocatoria ni tampoco la próxima semana contra el Manchester City en Premier League, en un partido fundamental para que el club se clasifique la próxima temporada a la Champions League.

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Redacción D10
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