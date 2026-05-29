29 may. 2026
Fútbol Internacional

Luis Díaz vive sus “mejores años”

Luis Díaz encara con ilusión y expectativa su debut en Mundial con la selección colombiana.

Mayo 29, 2026 06:51 p. m. • 
Por Redacción D10
luis díaz diaz_47148644.jpg

Peligroso. Díaz, de los más desequilibrantes.

MAURIPH

El delantero Luis Díaz aseguró este viernes que vive con ilusión y ansiedad la posibilidad de disputar su primer Mundial con Colombia, mientras que el experimentado lateral Johan Mojica destacó la importancia de la preparación del equipo y de los partidos amistosos previos a la cita de 2026.

“Va a ser mi primer Mundial. Llego con una motivación muy extra porque nunca había tenido la oportunidad de jugar uno. Estoy muy motivado, muy ansioso de que llegue ese momento”, afirmó Díaz.

Las declaraciones del delantero se produjeron durante una nueva jornada de entrenamientos de la selección colombiana en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, donde el equipo continúa su preparación para el Mundial y para el partido de despedida que disputará el próximo 1 de junio frente a Costa Rica en el estadio El Campín.

El atacante del Bayern de Múnich destacó además la unidad que existe dentro del grupo y la confianza que tienen de que Colombia hará una buena presentación en la mas importante cita del fútbol.

“Nos estamos preparando para hacer un gran papel. Tenemos un gran equipo, estamos muy unidos y sé que vamos a dejar muy bien representado al país”, añadió.

Díaz, que aseguró estar viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, también rechazó las versiones que lo señalan como el principal referente de la selección y afirmó que ese rol sigue perteneciendo al capitán James Rodríguez.

“El grande, el referente, el capitán, para mí va a seguir siendo James Rodríguez y eso no va a cambiar. Lo tenemos en nuestra selección y tenemos que aprovecharlo de una manera increíble”, señaló.

Por su parte, Mojica, uno de los jugadores con más experiencia en el plantel, aseguró que la clasificación al Mundial representa un premio a la continuidad y estabilidad que ha tenido a lo largo de su carrera, y señaló que su papel será acompañar a quienes vivirán por primera vez una experiencia de ese nivel.

“Es una experiencia espectacular, no es fácil, pero toda esa continuidad que se viene teniendo dentro de la profesión hace que sea un premio bastante importante dentro de mi carrera”, afirmó el lateral del Mallorca.

El defensor resaltó además la necesidad de trabajar el aspecto emocional para afrontar un torneo de esa magnitud y subrayó la relevancia de los partidos amistosos de preparación.

“Son partidos que ayudan para el rodaje, al nivel de confianza para el equipo y para darle continuidad a lo que venimos compitiendo. Hay que darle una importancia de 100 puntos”, manifestó sobre el amistoso de despedida frente a Costa Rica.

La selección colombiana continuará su preparación en Bogotá antes del encuentro ante los centroamericanos, que servirá como parte de la puesta a punto del equipo de cara al Mundial de 2026 donde enfrentará en el Grupo K a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. EFE

Luis Díaz Colombia Mundial
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260525_080850.jpg
Fútbol Internacional
España revela su lista mundialista
España dio a conocer su lista de convocados para la Copa del Mundo 2026 sin mayores sorpresas.
Mayo 25, 2026 08:10 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ARG-RIVER-BELGRANO
Fútbol Internacional
Belgrano conquista el primer título de élite en 121 años de historia
Belgrano de Córdoba se rebeló este domingo a la adversidad y de remontada derrotó por 3-2 a River Plate en la final del Torneo Apertura argentino que le ha consagrado campeón por primera vez en sus 121 años de historia.
Mayo 24, 2026 07:36 p. m.
FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-ARSENAL
Fútbol Internacional
El Arsenal celebra la Premier con victoria
El Arsenal celebró el título liguero con una victoria de trámite contra el Crystal Palace (1-2), en un partido en el que la mejor noticia para los ‘gunners’ fue la vuelta del español Mikel Merino a los terrenos de juego tras más de cuatro meses de ausencia por una lesión en un pie.
Mayo 24, 2026 04:03 p. m.
FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTON
Fútbol Internacional
El Tottenham se mantiene en la Premier League
El Tottenham Hotspur certificó su permanencia en la Premier League al imponerse por 1-0 al Everton en un encuentro decidido por el gol de João Palhinha antes del descanso.
Mayo 24, 2026 03:59 p. m.
placa D1O (3).png
Fútbol Internacional
River Plate vs. Belgrano, partidazo por el título en Argentina
El Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario donde se definirá a las 15:30 al primer campeón de la temporada en Argentina, en una final inédita y de alto voltaje entre River Plate y Belgrano de Córdoba.
Mayo 24, 2026 08:23 a. m.
20260523_190417.jpg
Fútbol Internacional
Valencia vence al campeón pero se queda sin Europa
Valencia remontó, venció al campeón Barcelona pero se quedó a orillas de una clasificación a alguna copa internacional.
Mayo 23, 2026 07:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más