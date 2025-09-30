30 sept. 2025
Champions League

Chelsea amarga a Mourinho el regreso a casa

Septiembre 30, 2025 06:11 p. m. • 
Por Redacción D10
chelsea

Las dos caras de la moneda. Jugadores del Chelsea celebran, mientras que los del Benfica se lamentan.

Foto: EFE

La vuelta de José Mourinho a Stamford Bridge no pudo ser perfecta. Hubo ovación al portugués, cánticos en su honor, saludo y gestos de cariño del técnico luso, pero no victoria de su equipo. Ni empate siquiera. Un gol en propia puerta del colombiano Richard Ríos fue suficiente para que el Chelsea doblegara al Benfica (1-0) y amargara el regreso de Mourinho a su segunda casa.

Aclamado el portugués donde ganó tres Premier League y construyó el primer Chelsea campeón de la era Roman Abramovich, tuvo que marcharse decepcionado con la actuación de su equipo, que fue a remolque desde un desafortunado gol en propia meta de Ríos a los 18 minutos.

En una jugada colectiva del Chelsea, Alejandro Garnacho recibió un cambio de orientación desde la banda derecha y buscó el centro de primeras. El colombiano se cruzó y en su intento de despeje perforó la portería de los lisboetas. Un instante de mala suerte que cambió el partido para el Benfica, al que terminaron de destrozar las paradas de Robert Sánchez.

El portero español salvó un disparo, con ayuda del palo, de Lukebakio, así como un mano a mano a Fredrik Aursnes.

En general, la defensa del Chelsea estuvo poco expeditiva, con el no muy seguro Badiashile, pero el Benfica estuvo desacertadísimo en el último tercio del campo y fue incapaz de hacer daño a una zaga a la que cualquier otro equipo con algo más de colmillo habría vapuleado.

Ante la falta de goles y de alegrías que echarse a la boca, los aficionados del Benfica la tomaron con uno de los suyos, Enzo Fernández, que estuvo seis meses en Lisboa y dejó 121 millones en el banco cuando se fue a Londres en enero de 2023. La afición del equipo portugués no le perdonó la corta estancia y le lanzó botellas cuando este se dispuso a colgar un centro desde la esquina en la que estaban los lisboetas.

El propio Mourinho, muy alejado de su época de incendiador, actuó de apaciguador y se dirigió a ese fondo a pedir calma y paz para que pudiera recomenzar el encuentro.

Con el Chelsea echado atrás a aguantar la corta victoria, el Benfica dispuso de alguna tímida ocasión para llevárselo, como un disparo sin peligro de Nicolás Otamendi desde el punto de penalti y un remate inofensivo de cabeza de Barrenechea en el primer palo que sobrevoló con mucha altura la portería de Robert Sánchez, sin duda el mejor del partido y el que más necesitaba una victoria así después de su error hace dos semanas cuando fue expulsado contra el Manchester United.

Fue el encuentro perfecto para que el español recupere la confianza y se consolide como titular en este Chelsea, que después de la derrota en Múnich ya sabe lo que es ganar en Liga de Campeones. Eso sí, los ‘Blues’ acabaron con un hombre menos por expulsión por doble amarilla de Joao Pedro, que entró en el minuto 61 y se las apañó para recibir dos amarillas en media hora.

El Benfica suma dos derrotas en dos encuentros, contra Qarabag y Chelsea.

- Ficha técnica:

1 - Chelsea: Sánchez; Gusto (James, m.80) Chalobah, Badiashile (Acheampong, m.80), Cucurella; Enzo, Caicedo, Buonanotte (Estevao, m.54); Neto, Garnacho (Gittens, m.61) y George (Joao Pedro, m.61).

0 - Benfica: Trubin; Dedic, Silva (Araújo, m.73), Otamendi, Dahl; Ríos (Barreiro, m.77), Barrenechea, Aursnes (Araújo, m.89); Lukebakio (Schjelderup, m.77), Sudakov (Ivanovic, m.77) y Pavlidis.

Gol: 1-0, m.18: Ríos, en propia meta.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Amonestó a Enzo (m.46+), Buonanotte (m.46) y Neto (m.88) y expulsó a Joao Pedro (m.62 y 96) por parte del Chelsea; y a Barrenechea (m.34), Ríos (m.49), Aursnes (m.64), Otamendi (m.83) y Mourinho (fuera del campo, m.93) por parte del Benfica.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en Stamford Bridge (Londres) ante 38.363 espectadores. EFE

Redacción D10
