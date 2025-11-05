05 nov. 2025
Champions League

Garnacho salva un punto contra el Qarabag

Dos años después de su último gol en Europa, el hispano-argentino Alejandro Garnacho volvió a ver puerta para salvar al Chelsea de la derrota ante el sorprendente Qarabag (2-2).

Noviembre 05, 2025 05:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho celebra el tanto convertido este miércoles.

Foto: Gentileza - Chelsea

El nacido en Madrid e internacional con Argentina salió al rescate de un Chelsea al que le habían remontado el gol inicial de Estevao y con su jugada más característica, encarar y buscar el disparo, logró un empate que deja a los de Enzo Maresca con siete puntos de doce posibles, los mismos que el Qarabag.

Los azeríes volvieron a jugar otro gran partido en Europa, después de ganar a Benfica, remontándole un 0-2, Copenhague y de empezar ganando ante el Athletic Club, que acabó imponiendo su condición de favorito. Pese a verse 0-1 abajo a los quince minutos, tras otro gol de Estevao, el niño maravilla de los ‘Blues’ que ha marcado en cuatro de sus últimos siete partidos, el Qarabag remontó en un abrir y cerrar de ojos.

En el periodo entre el minuto 29 y el 31, Leandro Andrade cazó un rechace al palo tras un jugadón del colombiano Camilo Durán y Marko Jankovic anotó un penal engañando a Robert Sánchez. Ambas jugadas llevaron el sello de Jorrell Hato, el central del Chelsea que perdió la pelota del 1-1 y cometió el penal del 1-2. Vaya tarde para el neerlandés.

Con 2-1 al descanso y en un campo que era una encerrona, Enzo Maresca, que ya había perdido a los ocho minutos a Romeo Lavia por una lesión en el muslo, hizo tres cambios de una tacada. Entraron Enzo Fernández, Garnacho y Liam Delap para cambiarle la cara al partido.

Y el italiano casi dio con la tecla, porque Garnacho no tardó ni nueve minutos en lograr el empate, en un remate raso clavado al palo, y porque Enzo rozó la remontada en un disparo desde dentro del área que repelió el meta del Qarabag.

En el tiempo de descuento, con los suplentes del Qarabag listos para saltar al campo a saltar el empate, Garnacho conectó de tijera el que hubiera sido su doblete, pero lo estrelló en el cuerpo del portero y ya no hubo tiempo para más.

Empate que sabe de poco al Chelsea, pero que es gloria para un Qarabag que ni en sus mejores sueños se veía con siete puntos después de cuatro jornadas.

Los ‘Blues’ llegarán con un punto de presión extra a la próxima jornada, cuando reciban en Stamford Bridge al Barcelona.

- Ficha técnica:

2 - Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquilyev (Bolt, m.74); Bicalho, Jankovic, Andrade (Bayramov, m.61); Borges (Addai, m.31), Zoubir (Kashchuk, m.74) y Durán (Akhundzade, m.61).

2 - Chelsea: Sánchez; James, Hato, Adarabioyo, Cucurella; Lavia (Caicedo, m.8), Andrey Santos (Enzo, m.46), Joao Pedro (Buonanotte, m.71); Estevao, Gittens (Garnacho, m.46) y George (Delap, m.46).

Goles: 0-1, m.16: Estevao; 1-1, m.29: Leandro Andrade; 2-1, m.39: Jankovic; 2-2, m.53: Garnacho.

Árbitro: Sebastian Gishamer (Austria) amonestó a Matheus Silva (m.47) y Medina (m.87), por parte del Qarabag, y a Andrey Santos (m.44), James (m.47) y Caicedo (m.91), por parte del Chelsea.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Tofiq Bahramov Stadium (Bakú).

Chelsea Champions League
Redacción D10
