Cerro recibe al Gallo en el Barrio

El Ciclón de Barrio Obrero, que logró acortar distancia con relación al puntero Olimpia, que se despidió de su invicto en la fecha pasada, está con ganas de mantener su buena cosecha de resultados, y esta vez, con un entrenador definido.

Este será el primer choque que dirigirá el estratega argentino, que lo hará ya conociendo el desenlace del compromiso del Decano.

El nuevo DT azulgrana pretende hacer valer esa vieja frase en el fútbol que dice que “técnico que debuta, gana”.

Pero enfrente estará un complicado Gallo que lleva tres encuentros sin poder triunfar y que ve con buenos ojos hacerlo en esta fecha ante un rival que pelea por el título del Torneo Apertura 2026.

CIFRA. 3 compromisos dirigió Jorge Achucarro antes de la llegada de Ariel Holan y logró sumar de a tres en todos ellos.