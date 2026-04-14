15 abr. 2026
Copa Libertadores

Cerro Porteño vs. Junior: Paso a paso

Cerro Porteño recibe a Junior de Colombia en La Nueva Olla a partir de las 19:00 por la fecha 2 del Grupo F de la Conmebol Libertadores.

Abril 14, 2026 05:30 p. m. • 
Por Redacción D10
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Cerro Porteño y Junior se miden a las 19:00 en La Nueva Olla.

Cerro Porteño Junior Copa Libertadores
Redacción D10
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