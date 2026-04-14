Cerro Porteño vs. Junior: Paso a paso

Flamengo inició este miércoles con buen pie su defensa del título de campeón de la Copa Libertadores al salir triunfante por 0-2 de su visita al Cusco, una victoria rodeada de polémica después de que el árbitro paraguayo Derlis López anulara un gol a los peruanos por un fuera de juego muy dudoso que el VAR no pudo mostrar con claridad.