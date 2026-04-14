Cerro Porteño vs. Junior: Paso a paso

Un hincha fue asesinado en disturbios ocurridos en Cartagena de Indias el miércoles por la noche tras el partido entre el Junior de Barranquilla y el club brasileño Palmeiras por la fase de grupos de la Copa Libertadores, confirmaron este jueves las autoridades.
Flamengo inició este miércoles con buen pie su defensa del título de campeón de la Copa Libertadores al salir triunfante por 0-2 de su visita al Cusco, una victoria rodeada de polémica después de que el árbitro paraguayo Derlis López anulara un gol a los peruanos por un fuera de juego muy dudoso que el VAR no pudo mostrar con claridad.
El Palmeiras se llevó este miércoles un punto de Cartagena de Indias, donde visitó al Junior de Barranquilla en la jornada inaugural del Grupo F de la Copa Libertadores y se vio sorprendido por un rival que defendió bien y trató de hacer daño al contragolpe.