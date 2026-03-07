Guaraní vs. Cerro Porteño: Con altas necesidades

El noveno capítulo del Torneo Apertura arranca hoy en la ciudad de Itauguá con el clásico que mantendrán Guaraní y Cerro Porteño.

El Ciclón visitará la ciudad de los ñandutíes con la mente puesta en hilar otro triunfo que refuerce su recuperación en el certamen. El entrenador Jorge Bava perfila un equipo con cambios de acuerdo con el que venció a Recoleta en la fecha anterior.

La principal modificación sería en el ataque, ya que Jonatan Torres arrancaría de titular en lugar de Pablo Vegetti. El DT también tocaría su zona media donde se produciría el debut del juvenil César Bobadilla.

El equipo de Bava necesita los tres puntos para acercarse al líder Olimpia, que juega mañana contra el Sportivo San Lorenzo y también para sostenerlo en el cargo.

Por su parte, el Indio no está atravesando por un buen momento. La tempranera eliminación de la Copa Libertadores, más la falta de victorias en el plano local desde hace dos jornadas, lo ponen en una situación en la que las tres unidades son de suma urgencia. Víctor Bernay, estratega aurinegro, no podrá contar con Derlis Rodríguez, por contrato, ni con Agustín Manzur, quien fue expulsado en el empate frente a Nacional por la octava fecha. En contrapartida, suenan Fernando Fernández y Luis Martínez. Otro con chances de ser titular es Alcides Barbotte.

El clásico de hoy es de gran importancia para ambos por lo que solo sirve ganar y así continuar en la lucha por el máximo cetro del certamen.

CIFRAS. 1-0 a favor del Ciclón fue el resultado del último enfrentamiento entre ambos equipos en el Torneo Clausura 2025. 100% de efectividad tiene el Indio siendo local en este certamen: Victorias ante Rubio Ñu y Sportivo San Lorenzo.