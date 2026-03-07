Menú
Pódcast
Torneo Apertura
Guaraní vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Guaraní y Cerro Porteño se encargan de abrir la novena fecha del Torneo Apertura, en el ueno Luis Salinas.
Marzo 07, 2026 05:40 p. m.
Por
Redacción D10
Torneo Apertura
Cerro Porteño
Guaraní
Redacción D10
