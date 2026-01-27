Cerro Porteño va hasta Capiatá en busca de su primer triunfo

Cerro Porteño va hasta la ciudad de los mitos y las leyendas para enfrentar a Sportivo San Lorenzo por la fecha 2 del torneo Apertura del fútbol paraguayo en duelo de equipos que no pudieron ganar en el debut.

El Ciclón viene de empatar 1-1 en casa jugando ante Libertad. En tanto San Lorenzo de caer por 1-0 ante Nacional en el estadio Arsenio Erico.

Antecedentes

El Santo y el Azulgrana volverán a medir fuerzas tras 1.944 días (5 años, 3 meses, 3 semanas y 5 días) por un juego de Primera División. La última vez fue por la fecha 22 del Torneo Apertura 2020, en un juego que se disputó en el Gunther Vögel de la Ciudad Universitaria y finalizó 1-1.

Detalles del compromiso:

Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 20:15.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.