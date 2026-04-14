15 abr. 2026
Copa Libertadores

Cerro Porteño, por lavarse el rostro

Cerro Porteño choca con Junior de Colombia en La Nueva Olla (19:00). El Azulgrana busca su primera victoria en la presente Libertadores.

Abril 14, 2026 07:23 a. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Vegetti Crro

Apuesta en ataque. El Pirata Pablo Vegetti anunciado como titular en el equipo de Cerro Porteño.

Daniel Duarte.

Cerro Porteño enfrenta al Junior de Colombia, en la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, en el compromiso que se disputará en La Nueva Olla, desde las 19:00.

El juego es clave para el Azulgrana, ya que en el debut en la competencia tropezó de visitante ante Cristal, por 1-0, en Lima.

El Ciclón tiene bajas importantes para el juego ante los cafeteros, producto de una mala planificación en el proceso anterior, y no podrá contar con jugadores de ataque como Alan Soñora, Juan Iturbe e Ignacio Aliseda, todos con molestias físicas.

A todos ellos se suma el ofensivo Cecilio Domínguez, que debe de cumplir una fecha de suspensión por su expulsión en el compromiso anterior. Cerro llega al duelo con dos juegos sin victorias, ya que a la derrota en Copa se suma el empate sin goles frente a Nacional por el Torneo Apertura.

EN BUEN NIVEL. A su vez, el equipo colombiano arriba al juego luego de haber empatado como local ante el Palmeiras por 1-1, y con victoria en su torneo local ante el Águilas Doradas por 3-0.

El principal referente del equipo de Barranquilla es el experimentado delantero Teófilo Gutiérrez, anunciado como titular para el compromiso de esta noche. En el Tiburón también estará el delantero paraguayo Guillermo Paiva.

ANTECEDENTES. El registro marca un total de 8 enfrentamientos entre Cerro Porteño y Junior de Barranquilla sumando Copa Libertadores y Sudamericana.

En Asunción, el Azulgrana se impuso en la Copa de 1994 por 1-0 en la fase de grupos, luego en el torneo de 1996 empató sin goles en octavos de final y en el año 2000, en ronda inicial, venció el Ciclón por la mínima diferencia 1-0. En la Copa Sudamericana, en la ida de los octavos de final del 2017, Cerro Porteño y Junior empataron en Barrio Obrero sin goles.

En números totales, en 8 compromisos, el Ciclón se impuso en dos juegos, los empates fueron en dos oportunidades también y Junior se quedó con 7 duelos.

CIFRAS. 2 victorias suma Cerro Porteño ante el Junior en torneos internacionales, en 8 compromisos disputados. 0-0 fue el empate registrado en 2017 por octavos de Sudamericana entre Cerro y Junior en Asunción.

Copa Libertadores Cerro Porteño Junior
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