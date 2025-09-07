07 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

Cerro Porteño no descarta un mano a mano con Guaraní

El directivo de Cerro Porteño, Miguel Carrizosa, no descarta que el Clausura sea una disputa con Guaraní, aunque advirtió que otros equipos pueden recuperarse.

Septiembre 07, 2025 10:18 a. m. • 
Por Redacción D10
Matías Pérez

Matías Pérez está rindiendo de central y también de volante.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

En Fútbol a lo Grande, el vicepresidente fue consultado sobre la posibilidad del mano a mano. “Le respetamos mucho a Guaraní, está jugando muy buen, buen fútbol. En el partido que jugamos con ellos hubo siete goles y se está manteniendo. Eventualmente, puede llegar a ser esa la disputa, pero también pueden recuperarse otros”, respondió.

Carrizosa recordó que hubo “muchas sorpresas en el campeonato” como la caída del Ciclón frente a Trinidense que le causó “un dolor en lo más profundo del corazón”.

POSTERGACIÓN. Hoy Cerro Porteño debía recibir a Tembetary, pero la convocatoria a la Albirroja de Blas Riveros, el tercero del Ciclón, modificó la agenda.

“El cuerpo técnico nos solicitó pedir la postergación atendiendo la ausencia de jugadores importantes que están al servicio de la selección”, sentenció.

Torneo Clausura Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sportivo Luqueño vs. Guaraní
Fútbol Paraguayo
Sportivo Luqueño vs. Guaraní: Paso a paso
Sportivo Luqueño y Guaraní dan inicio a la 11ª fecha del Torneo Clausura, en el estadio Luis Salinas, a partir de las 18:30.
Septiembre 05, 2025 04:55 p. m.
 · 
Redacción D10
APF.jfif
Fútbol Paraguayo
¿Cómo será el Apertura 2026?
El sistema de disputa actual que tiene el Torneo Apertura no ayuda mucho pensando desde el punto de vista de la Selección Paraguay que consiguió su clasificación a la Copa del Mundo. Por tal motivo, se analiza cuál será la forma de competición del primer certamen del año.
Septiembre 05, 2025 01:18 p. m.
 · 
Redacción D10
carrpita.jpg
Fútbol Paraguayo
Paraguarí es campeón de la Copa San Isidro de Curuguaty
La Selección de Paraguarí se quedó con el título de la tradicional Copa San Isidro de Curuguaty.
Septiembre 01, 2025 06:09 p. m.
WhatsApp Image 2025-08-30 at 17.08.13.jpeg
Fútbol Paraguayo
Culmina en Paraguay el Seminario TDS de FIFA
Durante 4 días, profesionales del fútbol de diferentes asociaciones participaron en un espacio de aprendizaje e intercambio para potenciar el desarrollo del talento a nivel mundial.
Septiembre 01, 2025 12:32 p. m.
Richard Cabrera
Fútbol Paraguayo
Richard Cabrera y el optimismo en medio de la lesión
Richard Cabrera, de General Caballero JLM, se lesionó ante Guaraní y este lunes será operado. El defensa se siente muy optimista de cara a la recuperación.
Septiembre 01, 2025 12:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Atlético Tembetary
Fútbol Paraguayo
Tembetary festejó su primer triunfo en el Clausura
Tuvieron que pasar diez fechas para que Atlético Tembetary saboreara una victoria por primera vez en el Torneo Clausura. En Villa Elisa venció por 3 a 0 al ambicioso Sportivo Trinidense.
Agosto 29, 2025 07:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más