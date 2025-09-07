Cerro Porteño no descarta un mano a mano con Guaraní

En Fútbol a lo Grande, el vicepresidente fue consultado sobre la posibilidad del mano a mano. “Le respetamos mucho a Guaraní, está jugando muy buen, buen fútbol. En el partido que jugamos con ellos hubo siete goles y se está manteniendo. Eventualmente, puede llegar a ser esa la disputa, pero también pueden recuperarse otros”, respondió.

Carrizosa recordó que hubo “muchas sorpresas en el campeonato” como la caída del Ciclón frente a Trinidense que le causó “un dolor en lo más profundo del corazón”.

POSTERGACIÓN. Hoy Cerro Porteño debía recibir a Tembetary, pero la convocatoria a la Albirroja de Blas Riveros, el tercero del Ciclón, modificó la agenda.

“El cuerpo técnico nos solicitó pedir la postergación atendiendo la ausencia de jugadores importantes que están al servicio de la selección”, sentenció.