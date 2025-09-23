23 sept. 2025
Fútbol Internacional

Cerro Porteño: Hugo Rodallega revela lo que dijo Jorge Bava

Hugo Rodallega, jugador del Independiente Santa Fe, se refirió a una conversación que el entrenador Jorge Bava mantuvo con algunos futbolistas tras lo que aconteció con Cerro Porteño.

Septiembre 23, 2025 05:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Hugo Rodallega

Hugo Rodallega confesó lo que le dijo Jorge Bava.

Foto: Gentileza - Independiente Santa Fe

Cerro Porteño quiere a Jorge Bava para la dirección técnica del equipo principal, pero el entrenador actualmente está en el Independiente Santa Fe. Hugo Rodallega, del conjunto colombiano, habló de esta situación.

En una entrevista, al futbolista colombiano se lo consultó si el DT habló del caso: “No, hoy nos enfocamos en lo que será el partido, en lo táctico, en la preparación del partido como tal. No se tocó otro tema. Anoche simplemente el profe tuvo una conversación con algunos de nosotros pero dijo que acá todo estaba normal”.

“Es un tema que a nosotros nos deja por fuera. Es una situación, que obviamente como equipo no quisiéramos que suceda, pero son cosas que se manejan y se entiende. Como grupo estamos bien, estamos fuertes”, aseveró Hugo Rodallega. El plantel dirigido por Jorge Bava se mide con Independiente Medellín el jueves, por la Copa Colombia.

Cerro Porteño Jorge Bava Independiente Santa Fe
Redacción D10
