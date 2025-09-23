Cerro Porteño: Hugo Rodallega revela lo que dijo Jorge Bava

Cerro Porteño quiere a Jorge Bava para la dirección técnica del equipo principal, pero el entrenador actualmente está en el Independiente Santa Fe. Hugo Rodallega, del conjunto colombiano, habló de esta situación.

🦁 Hugo Rodallega sobre la situación de Jorge Bava: "Es una situación que a nosotros como equipo nos deja por fuera, no quisiéramos que suceda, pero son cosas que se entienden. Como grupo estamos fuertes. Anoche el profe conversó con algunos y dijo que todo estaba normal". pic.twitter.com/dotQ7ZbNDY — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) September 23, 2025

En una entrevista, al futbolista colombiano se lo consultó si el DT habló del caso: “No, hoy nos enfocamos en lo que será el partido, en lo táctico, en la preparación del partido como tal. No se tocó otro tema. Anoche simplemente el profe tuvo una conversación con algunos de nosotros pero dijo que acá todo estaba normal”.

“Es un tema que a nosotros nos deja por fuera. Es una situación, que obviamente como equipo no quisiéramos que suceda, pero son cosas que se manejan y se entiende. Como grupo estamos bien, estamos fuertes”, aseveró Hugo Rodallega. El plantel dirigido por Jorge Bava se mide con Independiente Medellín el jueves, por la Copa Colombia.