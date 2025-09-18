Cerro Porteño hace el ridículo contra Tembetary

Cerro Porteño no pudo con el colista Atlético Tembetary en la regularización de la fecha 11 del torneo Clausura, empató 1-1 en La Nueva Olla, dejando una pésima imagen. El resultado, posiblemente, terminará con el ciclo del entrenador Diego Martínez.

El equipo azulgrana no puede ganar desde hace cuatro partidos, sumando solo dos unidades, y sigue alejándose de la cima. Suma 22 y se quedó a tres del líder Guaraní.

EL PARTIDO. El Ciclón tomó el protagonismo en el primer tiempo, siendo un claro dominador del partido y puso varios hombres de cara al gol, en varias oportunidades, pero mostró una ineficacia extrema en la puntada final.

Jonatan Torres, con un par de cabezazos, todos desviados, llevaron los primeros peligros hacia el arco defendido por el portero Tomás Canteros. Posteriormente, el juvenil Carlos Franco se perdió un par de situaciones muy claras en la boca del arco.

Pasando el segundo cuarto, Cecilio Domínguez también dilapidó una chance nítida. El delantero recibió solo en el área, controló con tiempo, pero disparó al palo (32 min).

En el complemento, a segundos del reinicio, Bruno Valdez perdió en la marca a Alan Gómez y bajó al atacante. El árbitro fue llamado por el VAR y pitó la pena máxima. Era muy clara.

Del remate se encargó el goleador argentino Paul Charpentier, pero no pudo desde los doce pasos con Alexis Martín Arias, y en el rebote su disparo se estrelló con el travesaño. Recién en un tercer intento, Pablo Adorno pudo mandar la pelota la red azulgrana.

Casi sin buscarlo, el equipo local se encontró con la posibilidad del empate, también desde el punto penal. Jonatan Torres acertó en la primera y gritó la paridad en La Nueva Olla.

En el resto del compromiso, Cerro Porteño mostró empuje pero careció de claridad. En la noche creció el desconcierto, Amín Cristaldo falló en la definición y Cerro Porteño firmó otro ridículo.