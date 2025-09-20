Cerro Porteño, en búsqueda de calma

Cerro Porteño inicia un nuevo ciclo después de la salida de su entrenador Diego Martínez, quien fue cesado del cargo a raíz de los resultados negativos en los últimos partidos: La eliminación de la Libertadores y ceder la punta del campeonato.

A pesar de no haber definido quién será el próximo estratega, el Ciclón ya tiene una parada complicada hoy, por la fecha 13 del Clausura, será ante Ameliano en La Nueva Olla, desde las 19:00.

La V Azulada llega, por su parte, cargado de confianza atendiendo que en la fecha anterior consiguió la victoria 3-2 ante Tembetary.

Mientras que el Azulgrana tendrá en el banquillo a un conocido de la casa, Jorge Achucarro (DT interino) con la misión de revertir la racha negativa. Cerro de los últimos 4 partidos solo sumó 2 puntos (2 caídas y 2 empates).