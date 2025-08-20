Cerro, con “las herramientas y las armas” para buscar la clasificación

Cerro Porteño debe revertir el 0-1 encajado ante Estudiantes de La Plata esta noche en Argentina y el vicepresidente azulgrana, Juan Carlos Pettengill, cree se tienen “las herramientas y las armas para darle esa alegría a la hinchada”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, Pettengill indicó que están “con ganas de dar esa alegría al pueblo azulgrana y que los triunfos del torneo local podamos transmitir acá en La Plata”. En el plano casero, el Ciclón se mantiene en la cima de manera invicta tras ocho fechas.

Con relación al duelo de este día, manifestó “que va a ser un partido muy disputado, con mucho dinamismo, los equipos argentinos corren, meten”. El compromiso arrancará a las 19:00, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por los octavos de final de la Copa Libertadores.