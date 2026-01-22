22 ene. 2026
Fútbol Internacional

Casemiro se irá del Manchester United a final de temporada

El brasileño Casemiro se irá del Manchester United a final de temporada cuando se acabe su contrato con el club inglés.

Enero 22, 2026 04:27 p. m. • 
Por Redacción D10
G_SFGh1WgAAGSlK.jpg

Casemiro dejará el Manchester United.

Foto: Gentileza

El centrocampista, de 33 años, llegó al United en 2022 procedente del Real Madrid a cambio de unos 80 millones de euros. Desde entonces, ha disputado 146 partidos y ganado un título, la FA Cup con Erik Ten Hag.

“Llevaré al United conmigo toda mi vida. No es momento para decir adiós, aún quedan muchos recuerdos que crear durante los siguientes cuatro meses. Tenemos que seguir luchando todos juntos, mi completa concentración, como siempre, está en darlo todo para que el club tenga éxito”, dijo Casemiro en su carta de adiós al club.

Durante las tres temporadas y media que Casemiro lleva en Old Trafford, ha tenido muchos buenos momentos y algunos malos, pero ha conseguido reivindicarse y ser casi siempre fijo en las alineaciones de los entrenadores que ha visto pasar por el club.

Sin embargo, su alto contrato, uno de los más grandes del club, impedían que una renovación fuera posible.

El pasado sábado en el derbi de Mánchester que se llevó el United por 2-0 el brasileño fue elegido hombre del partido. EFE

Casemiro Manchester United Premier League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Alemania.jpg
Fútbol Internacional
Alemania amenaza con no ir al Mundial para boicotear a Trump
La Federación Alemana de Fútbol y la FIFA decidirán con total “autonomía” si boicotean o no el Mundial organizado en su mayor parte en Estados Unidos dentro de seis meses tras las amenazas de Donald Trump.
Enero 20, 2026 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Oswaldo Vizcarrondo.jpg
Fútbol Internacional
Oswaldo Vizcarrondo, confirmado en Venezuela
Oswaldo Vizcarrondo, recordado en nuestro país por su paso como jugador en Olimpia, fue confirmado de manera oficial como seleccionador de Venezuela.
Enero 20, 2026 04:01 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-BRIGHTON-BOURNEMOUTH
Fútbol Internacional
El Brighton salva un empate con una chilena en el minuto 91
El Brighton, que contó con el paraguayo Diego Gómez hasta el minuto 66, evitó la derrota en el minuto 91, gracias a un tanto conseguido de chilena por Charalampos Kostoulas.
Enero 19, 2026 07:37 p. m.
 · 
Redacción D10
DSC09335.jpg
Fútbol Internacional
Árbitros inician en Conmebol jornadas de capacitación
Árbitros de Sudamérica iniciaron este lunes en Luque, que alberga la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), una serie de jornadas de capacitación de cara a la temporada de partidos internacionales de 2026.
Enero 19, 2026 07:20 p. m.
Paraguay.jfif
Fútbol Internacional
Paraguay desciende un lugar tras revelarse nuevo ranking FIFA
La Selección de Paraguay, clasificada a la Copa del Mundo 2026, bajó un peldaño después de la disputa de la Copa África que consagró a Senegal.
Enero 19, 2026 04:49 p. m.
 · 
Redacción D10
CAF Africa Cup of Nations 25 final - Senegal vs Morocco
Fútbol Internacional
Brahim rompe el silencio tras fallar un penal en la final de la Copa África
Brahim Díaz pudo ser el héroe de Marruecos, pero su penal ejecutado a lo Panenka durmió en los brazos del portero de Senegal. Perdió la final y desde ese momento se convirtió en el villano más grande del país.
Enero 19, 2026 02:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más