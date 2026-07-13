13 jul 2026
Fútbol Internacional

La Federación Francesa denuncia “tufo de racismo intolerable” de Rajoy

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, criticó las declaraciones del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy sobre la selección francesa, también conocida como los ‘Bleus, por tener un “tufo de racismo intolerable” y ser contrarias a la realidad del equipo nacional.

Julio 13, 2026 07:36 a. m. • 
Por Redacción D10
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La Federación Francesa cuestionó los dichos de Rajoy.

“Las palabras de Mariano Rajoy evocando al equipo de Francia contienen un tufo de racismo intolerable”, afirmó Diallo en un mensaje publicado en redes sociales, en el que denunció “el detestable clima que genera tales hedores”.

El dirigente de la FFF defendió la identidad de los jugadores de los Bleus y rechazó cualquier cuestionamiento sobre su nacionalidad: “Nuestros jugadores no tienen por qué recibir ningún certificado de nacionalidad de un expresidente español. El equipo de Francia es el equipo de Francia”, afirmó.

Las declaraciones de Diallo se producen después de que Rajoy escribiera en una columna en un diario digital que la selección francesa tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”, una frase que provocó una oleada de críticas en Francia.

El Gobierno francés calificó las palabras de “absolutamente inaceptables” y “aberrantes”. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que no reflejan “en absoluto lo que es Francia” y defendió que el país es “una República de diversidad” en la que todos deben poder encontrar su lugar.

La polémica se suma a otros ataques recientes contra jugadores de la selección francesa por sus orígenes, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla cuestionó al delantero francés por sus raíces africanas, unas declaraciones que también provocaron una amplia condena en Francia.

La ministra Éléonore Caroit aseguró que, “ya vengan de una senadora paraguaya o de un expresidente español”, todos los ataques racistas contra los ‘Bleus’ son “inaceptables”. “Todos los jugadores del equipo de Francia son franceses. Punto final”, afirmó. EFE

Fútbol Internacional Francia
Redacción D10
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