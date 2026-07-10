10 jul 2026
Fútbol Internacional

Real Madrid inicia la era Mourinho 2.0

Real Madrid inició este viernes la segunda etapa de José Mourinho en el club con la presencia del técnico portugués en Valdebebas para iniciar la preparación de la pretemporada del conjunto blanco.

Julio 10, 2026 10:24 a. m. • 
Por Redacción D10
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José Murinho, entrenador del Real Madrid.

El Real Madrid inició este viernes la segunda etapa de José Mourinho en el Real Madrid, con la presencia del técnico portugués en Valdebebas junto a su cuerpo técnico, para iniciar la preparación de la pretemporada del conjunto blanco, bajo mínimos por la ausencia de los jugadores que disputan el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Como muestra la web oficial del Real Madrid, Mourinho se reunió junto a sus ayudantes para iniciar la preparación ante un curso en el que el conjunto blanco necesita ganar títulos después de dos temporadas sin introducir ninguno en sus vitrinas.

Mourinho se encontrará el próximo lunes con algunos de sus jugadores, que pasarán el habitual reconocimiento médico antes de iniciar el trabajo estival. Además, el preparador del Real Madrid ilustró su día de trabajo en Valdebebas con una foto y un mensaje en sus redes sociales: “Vamos”, escribió.

Han pasado 13 años desde que Mourinho abandonara el Real Madrid después de tres temporadas en las que consiguió devolver la competitividad a un equipo que vivía atascado en los octavos de final de la Liga de Campeones durante varios años.

Con su presencia en el banquillo, Mourinho hizo frente al Barcelona de Messi y consiguió una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España y tres semifinales consecutivas en la máxima competición continental.

Más de una década después, tendrá que recomponer a un equipo que ya se ha movido en el mercado y que, de momento, contará con las novedades en su plantilla de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva. Además, se han confirmado las salidas de Dani Ceballos y Fran García.

Ninguno de ellos estará en el reconocimiento médico del lunes. Tampoco algunos como Jude Bellingham, Kylian Mbappé o Aurélien Tchouaméni, que aún se mantienen en el Mundial con sus respectivas selecciones, Inglaterra y Francia. El inicio se convertirá, después del fin de semana, en una primera toma de contacto entre Mourinho y uno grupo de jugadores que trabajarán para intentar pasar página de un curso errático en la casa blanca. EFE

José Mourinho Real Madrid España
Redacción D10
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