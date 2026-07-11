La Federación Alemana y Klopp acercan posturas

En un comunicado, la Federación precisa que el presidente y el vicepresidente de la DFB, Bernd Neuendorf y Hans-Joachim Watzke, mantuvieron el viernes en Nueva York “una primera conversación en profundidad con Jürgen Klopp sobre la posibilidad de asumir el cargo de seleccionador nacional”.

“Durante este constructivo intercambio, se llegó a un entendimiento sobre puntos clave de un potencial contrato”, añade.

Según el DFB, las conversaciones continuarán la próxima semana.

“Ambas partes confían en que las negociaciones -siempre que se alcance un acuerdo con Red Bull, el actual empleador de Klopp- puedan concluir finalmente con éxito”, subraya la Federación, que recuerda que cualquier posible contrato deberá ser aprobado definitivamente en una reunión conjunta del Consejo de Supervisión y la Junta de Accionistas de la DFB.

El extécnico del Borusia Dortmund y Liverpool, actualmente director global de fútbol de Red Bull, ya había manifestado su disposición inicial a entrenar a la selección alemana tras la dimisión de Julian Nagelsmann a raíz del fracaso de la ‘Mannschaft’ en el Mundial en dieciseisavos de final ante Paraguay.