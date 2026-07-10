10 jul 2026
Fútbol Internacional

Jorge Jesus toma el mando de la selección de Portugal

El técnico Jorge Jesus ha sido el elegido para asumir el cargo de seleccionador de Portugal como sustituto del español Roberto Martínez, anunció este viernes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) en redes sociales.

Julio 10, 2026 11:25 a. m. • 
Por Redacción D10
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Jorge Jesús fue anunciado por la Selección Portuguesa.

Foto: @selecaoportugal

“Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la selección nacional, mister Jorge Jesus”, escribió la entidad en una publicación en Instagram.

El nuevo seleccionador toma el relevo de Roberto Martínez, quien ha puesto fin recientemente a su andadura de tres años con Portugal tras la eliminación ante España (1-0) en los octavos de final del Mundial de 2026.

Jorge Jesus, de 71 años, se pone al frente de la selección tras una etapa llena de éxitos en Arabia Saudí, primero con el Al Hilal y, la temporada pasada, con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, con el que se proclamó campeón del país árabe.

Fuera de su Portugal natal, también pasó una temporada en el Fenerbahçe turco y un año y medio lleno de éxitos en el Flamengo brasileño.

En el coloso de Río de Janeiro, Jesus conquistó todos los trofeos posibles, entre ellos la Copa Libertadores. En total, fueron cinco títulos, por lo que sumó más trofeos que derrotas, con solo cuatro en 58 partidos.

En suelo luso, dirigió clubes como el Benfica, Sporting, Braga, Belenenses y el Estrela da Amadora.

En la primera de sus dos etapas al frente del Benfica (de 2009 a 2015), conquistó tres Ligas, una Copa y una Supercopa de Portugal, así como cinco Copas de la Liga, y llevó a las ‘águilas’ a dos finales de la Europa League, una de las cuales perdió ante el Sevilla.

Durante este periodo, bajo su dirección, logró sacar lo mejor de futbolistas como los argentinos Ángel Di María, Enzo Pérez o Ezequiel Garay, o el español Javi García.

En 2015, Jesus protagonizó uno de los traspasos más polémicos del deporte luso al abandonar el Benfica para fichar por su rival y vecino Sporting, donde se formó y jugó durante su etapa como futbolista.

Pasó tres temporadas en el equipo verdiblanco, pero sin el mismo éxito que había tenido en su máximo rival, y solo ganó una Copa de la Liga y una Supercopa antes de marcharse en 2018, tras una temporada marcada por el ataque de ultras a su centro de entrenamiento.

Fútbol Internacional Portugal Jorge Jesús
Redacción D10
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