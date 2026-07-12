Querétaro presenta a Enzo Giménez

El ex Cerro Porteño Enzo Giménez se convirtió en nuevo jugador del Querétaro de México. El conjunto azteca ya lo presentó a través de sus redes sociales y esto significa un paso importante en la carrera del jugador de 28 años.

Giménez había debutado en General Díaz, luego pasó a Cerro Porteño, migró al fútbol argentino al Rosario Central y ahora llega a México en el Querétaro. Con el Ciclón sumó dos títulos, mientras que en Argentina levantó el cetro de la Primera División en el 2025.

Según las informaciones compartidas por el periodista argentino César Luis Merlo, el club mexicano se hizo con el total de la ficha del paraguayo y lo atenazó con un contrato por 4 años.