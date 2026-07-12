Querétaro presenta a Enzo Giménez

El ex Cerro Porteño Enzo Giménez se convirtió en nuevo jugador del Querétaro de México. El conjunto azteca ya lo presentó a través de sus redes sociales y esto significa un paso importante en la carrera del jugador de 28 años.
Giménez había debutado en General Díaz, luego pasó a Cerro Porteño, migró al fútbol argentino al Rosario Central y ahora llega a México en el Querétaro. Con el Ciclón sumó dos títulos, mientras que en Argentina levantó el cetro de la Primera División en el 2025.
Según las informaciones compartidas por el periodista argentino César Luis Merlo, el club mexicano se hizo con el total de la ficha del paraguayo y lo atenazó con un contrato por 4 años.
Desde Paraguay hasta el 442. ✈️🇵🇾— Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) July 12, 2026
¡Vamos con todo, Enzo!#Somos442 pic.twitter.com/UEBRyYHA3B
El 442 tiene un nuevo integrante en casa. 🇵🇾— Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) July 12, 2026
Enzo Giménez ya está en Querétaro. 🐓
Presentado por: @Electrolit
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