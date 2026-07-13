13 jul 2026
Fútbol Internacional

La portavoz del Gobierno: Rajoy ha metido a España “en un lío diplomático” con Francia

La ministra portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, lamentó este lunes que las “declaraciones racistas” del expresidente del Ejecutivo Mariano Rajoy (2011-20218) sobre la selección francesa de fútbol hayan metido a España en un “lío diplomático”.

Julio 13, 2026 07:57 a. m. • 
Por Redacción D10
Spain's Prime Minister Mariano Rajoy looks on during a news conference following his year-end speech at the Moncloa Palace in Madrid

Mariano Rajoy encendió la polémica a las puertas de la semifinal.

Foto: Archivo y AFP

Saiz hizo estas declaraciones a los periodistas antes de participar en San Lorenzo de El Escorial (afueras de Madrid) en un curso de verano de la Universidad Complutense sobre inmigración.

La ministra fue preguntada por las manifestaciones de Rajoy, quien afirmó en una columna publicada por El Debate, tras la clasificación de la selección española de fútbol para las semifinales del Mundial y su próximo duelo contra Francia, que el equipo dirigido por Didier Deschamps tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”.

Saiz recordó que en los últimos días “lo que ha hecho el Partido Popular (PP, centroderecha) con nuestro principal país amigo y socio comercial, que es Francia, es vetar el Tratado de Amistad en el Senado” y ahora “estas declaraciones desafortunadas, racistas y xenófobas”.

Añadió que las declaraciones de Rajoy “nos han metido en un pequeño lío diplomático y han merecido evidentemente que varios ministros franceses hayan dicho que estas son inadmisibles y racistas”.

“Cuando el PP se quita la careta aflora ese racismo y esa xenofobia”, abundó Elma Saiz.

La ministra recordó que España está “en un momento en el que acaba de concluir un importantísimo proceso de regularización extraordinaria con una campaña preciosa que lleva por título ‘de dónde vienen, vienen de hacer país’”.

“Esta es la política migratoria frente a mensajes racistas y xenófobos que parece que catalogan a los ciudadanos en diferentes categorías, la de un país abierto, próspero, en el que indudablemente la diversidad siempre es algo positivo”, concluyó.

España y Francia se miden este martes en la primera semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá; un día después, Inglaterra y Argentina dirimirán quién disputa la final con el ganador del otro encuentro.

Francia España Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FILES-FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSA
Fútbol Internacional
Hallan muerto a mundialista sudafricano
El centrocampista sudafricano Jayden Adams ha muerto a los 25 años días después de haber jugado con su selección en el Mundial de Fútbol 2026, confirmó este sábado el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie.
Julio 11, 2026 01:06 p. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-WC-2026-GER-KLOPP
Fútbol Internacional
La Federación Alemana y Klopp acercan posturas
La Federación Alemana de Fútbol confirmo este sábado haber llegado con Jürgen Klopp a “un entendimiento sobre puntos clave de un potencial acuerdo” como seleccionador nacional.
Julio 11, 2026 11:41 a. m.
 · 
Redacción D10
636655526934785306.jpg
Fútbol Internacional
River Plate anuncia salida del portero Franco Armani
El club argentino River Plate anunció este viernes la salida del portero Franco Armani tras ocho años, período en el que conquistó diez títulos y se convirtió en el guardameta con más campeonatos en la historia de la institución.
Julio 11, 2026 09:48 a. m.
 · 
Redacción D10
HM3lTmAWkAMsiXg.jpeg
Fútbol Internacional
Jorge Jesus toma el mando de la selección de Portugal
El técnico Jorge Jesus ha sido el elegido para asumir el cargo de seleccionador de Portugal como sustituto del español Roberto Martínez, anunció este viernes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) en redes sociales.
Julio 10, 2026 11:25 a. m.
 · 
Redacción D10
HM3RL2nX0AAIubk.jpg
Fútbol Internacional
Real Madrid inicia la era Mourinho 2.0
Real Madrid inició este viernes la segunda etapa de José Mourinho en el club con la presencia del técnico portugués en Valdebebas para iniciar la preparación de la pretemporada del conjunto blanco.
Julio 10, 2026 10:24 a. m.
 · 
Redacción D10
HMyvV3HWAAA5XMU.jpeg
Fútbol Internacional
Mineiro despide a Júnior Alonso
El Atlético Mineiro hizo oficial la salida del defensor paraguayo Júnior Alonso.
Julio 9, 2026 12:22 p. m.
 · 
Redacción D10