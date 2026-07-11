11 jul 2026
Fútbol Internacional

River Plate anuncia salida del portero Franco Armani

El club argentino River Plate anunció este viernes la salida del portero Franco Armani tras ocho años, período en el que conquistó diez títulos y se convirtió en el guardameta con más campeonatos en la historia de la institución.

Julio 11, 2026 09:48 a. m. • 
Por Redacción D10
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Franco Armani, deja la institución millonaria.

A través de un comunicado, el club informó que la desvinculación fue acordada entre ambas partes y puso fin a una de las etapas más exitosas para un futbolista en la historia reciente de River.

“Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas”, señaló la institución en su página oficial.

River destacó el papel de Armani, de 39 años, quien llegó al club en enero de 2018 procedente de Atlético Nacional de Colombia y fue una de las figuras de la conquista de la Copa Libertadores de ese mismo año, obtenida ante Boca Juniors en la final disputada en Madrid.

“Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River”, agregó el club.

Durante su ciclo con el ‘Millonario’ disputó 366 partidos y se ubicó entre los futbolistas con más presencias de la historia de la institución.

En el último semestre, Armani perdió la titularidad tras sufrir diversas lesiones que limitaron su participación y fue reemplazado por Santiago Beltrán.

Su contrato con River tenía vigencia hasta diciembre de 2026, pero ambas partes acordaron rescindirlo para permitir su regreso a Atlético Nacional, donde también es considerado uno de los máximos ídolos de la institución.

River Plate informó además que Armani ofrecerá una conferencia de prensa el próximo lunes 13 de julio a las 16:00 hora local (19:00 GMT) para despedirse oficialmente de los aficionados.

Antes de confirmarse su salida, el presidente de River, Stéfano Di Carlo, había asegurado que el club respetaría la decisión del arquero sobre el tramo final de su carrera.

“Se ha ganado el derecho de decidir lo que quiere hacer en cualquier momento. Tiene que tener ese espacio porque se lo ha ganado”, había afirmado el dirigente.

Fútbol Internacional Franco Armani River Plate
Redacción D10
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