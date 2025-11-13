13 nov. 2025
Carlos Alcaraz accede a semifinales en Turín

El español Carlos Alcaraz accedió este jueves matemáticamente a las semifinales de las Finales ATP sin necesidad de jugar ante el italiano Lorenzo Musetti, gracias la victoria en dos sets del australiano Álex de Miñaur ante el estadounidense Taylor Fritz por 7-6(3) y 6-3.

Noviembre 13, 2025 02:43 p. m. 
Carlos Alcaraz ya accedió a la otra ronda.

Foto: Gentileza - Carlos Alcaraz

Solo un escenario dejaba a Alcaraz fuera de la siguiente ronda. Una derrota ante Musetti en dos sets complementada con una victoria de Fritz ante De Miñaur.

Descartado por tanto el último de los dos condicionantes planteados, Alcaraz está matemáticamente en semifinales por segunda vez en su carrera (2023, 2025), donde ya se podría encontrar con el italiano Jannik Sinner, clasificado como primero de su grupo.

Su cruce dependerá del resultado del duelo entre Alcaraz y Musetti. En caso de ganar, Alcaraz será primero de grupo y, por tanto, solo podrían verse en la gran final. En caso de derrota del murciano, se medirían en semifinales.

Ambos pelean por ser el número 1 del año. A Alcaraz le basta con sumar una victoria, ya sea ante Musetti o en unas semifinales que serían, en este caso, ante Sinner debido a la hipotética derrota ante su compatriota.

De Miñaur, por su parte, conserva posibilidades de clasificar a la próxima ronda. Necesita que Alcaraz gane a Musetti en dos sets.

